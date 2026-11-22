Serie A, 12e journée
Juventus-Venezia
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Impératif : gagner et convaincre. La Juventus de Luciano Spalletti dispute le match de dimanche à l’heure du déjeuner, comptant pour la douzième journée de Serie A, à 12 h 30, à l’Allianz Stadium de Turin, face au Venezia de Davide Nicola : la Juventus, qui compte 18 points et reste sur un nul à Florence, veut rester à cinq points de Côme, quatrième, en attendant l’AC Milan. Mais elle doit surtout enchaîner les résultats, notamment pour conforter son entraîneur sur le banc. De son côté, le Venezia, avant-dernier du classement à deux points du maintien, arrive après une victoire à domicile contre l’Udinese.
LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :
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LA FEUILLE DE MATCH :
Juventus-Venezia
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JUVENTUS (4-4-2) : Vicario ; Cambiaso, Bremer, Lucumì, Cabal ; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Boga ; Woltemade, Kolo Muani. Entr. : Spalletti.
VENEZIA (3-5-2) : Stankovic F. ; Halhal, Moreno M., Juan Jesus ; Hainaut, Sohm, Basic, Perez K., Mazzocchi ; Yeboah J., Adams A. Entr. : Nicola.
Avertis :
Expulsés :
Arbitre : Arena
Passes décisives :