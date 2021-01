Sergio Ramos très incertain face à Levante

Le capitaine du Real Madrid ne s'est pas entraîné et devrait manquer la rencontre.

Le Real Madrid était de retour à Valdebebas ce jeudi alors qu'il continue à se préparer pour le match de Liga de samedi contre Levante, un match que Sergio Ramos devrait manquer.

Le Real Madrid savait déjà que l'entraîneur Zinedine Zidane ne serait pas disponible après son test COVID-19 positif la semaine dernière, ce qui signifie que David Bettoni dirigera à nouveau l'équipe, mais le capitaine devrait également être absent.

Ramos n'a pas pu s'entraîner jeudi et a travaillé en salle, souffrant de douleurs au genou gauche depuis la Supercoupe d'Espagne.

Cela signifie qu'Eder Militao et Raphael Varane devraient être à nouveau la paire défensive centrale ce week-end. Il y a une autre préoccupation pour le Real Madrid car Dani Carvajal a également travaillé en salle, bien qu'il ait pu travailler avec le groupe plus tôt dans la semaine.

Avec Lucas Vazquez et Nacho à la fois loin du groupe principal avec leur blessure et leurs problèmes de COVID-19 respectivement, cela pourrait signifier qu'Alvaro Odriozola devrait commencer contre Levante.

En plus de ces quatre joueurs, Fede Valverde et Rodrygo sont encore blessés à plus long terme et le club a vient d'envoyer Luka Jovic et Martin Odegaard en prêt. Les absences s'accumulent donc pour Los Blancos...

Dominé par Alaves lors du match aller à domicile (1-2), le Real Madrid n’a pas manqué l’occasion de prendre sa revanche samedi. Lors de cette rencontre de la 20e levée de la Liga, les Castillans se sont imposés largement 4-1.

Un succès 4-1, qui a permis aux merengue de se replacer au classement, mais aussi et surtout d’effacer ces contre-performances récentes dans les coupes nationales. Comme souvent sous l’ère Zidane, les joueurs de la capitale espagnole parviennent toujours à se redresser après des mauvaises passes.