Selon Xavi : une déclaration énigmatique ouvre la porte à un départ des Pays-Bas vers le Maroc

Xavi Hernández, sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas, a affirmé son respect pour les décisions des joueurs concernant leur avenir international, dans une prise de position qui ouvre la voie aux discussions sur les choix des joueurs d'origine marocaine qui préfèrent représenter la sélection marocaine plutôt que les Pays-Bas, malgré leur enfance ou leur formation footballistique sur le territoire néerlandais.

Xavi a déclaré, lors de son intervention auprès des médias pour annoncer la liste de la sélection néerlandaise pour la prochaine trêve internationale, que les questions relatives à la Fédération néerlandaise relèvent de la responsabilité de l'instance chargée de la communication, insistant sur son plein respect pour les décisions des joueurs, tout en conservant la possibilité d'intervenir et de leur parler s'ils ont besoin de soutien ou d'appui afin de renforcer les rangs de la sélection.

La déclaration du sélectionneur néerlandais intervient à un moment où les choix des joueurs à double nationalité suscitent un grand intérêt, en particulier les talents d'origine marocaine qui se retrouvent face au choix de représenter les Pays-Bas ou le Maroc, dans un contexte où la sélection marocaine cherche à attirer les meilleurs talents capables de renforcer son projet footballistique.

Xavi a précisé : « C'est une affaire qui concerne la Fédération néerlandaise, c'est elle qui se charge de la communication à ce sujet. Je respecte les décisions des joueurs, et bien entendu je peux intervenir et parler avec les joueurs s'il y a un besoin de faire appel à eux et de renforcer les rangs de la sélection. »