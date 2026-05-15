Selon le sélectionneur Rudi Garcia, l’absence de Mika Godts dans la liste définitive des Diables Rouges pour la Coupe du monde s’explique par la forte concurrence au poste d’ailier gauche. Toutefois, le journaliste Sacha Tavolieri évoque un autre motif pour justifier l’exclusion de l’attaquant de l’Ajax.

« Les statistiques de Godts sont impressionnantes et j’ai été très satisfait de ses performances lors de la dernière période internationale », a reconnu Garcia vendredi en conférence de presse.

Le sélectionneur a par ailleurs rappelé la concurrence acharnée sur le côté gauche : « Regardez nos options sur le flanc gauche. Nous avons Leandro Trossard, qui peut remporter la Ligue des champions avec Arsenal, et Jérémy Doku, véritable facteur X de Manchester City. Sans oublier Diego Moreira (RC Strasbourg), qui peut aussi évoluer là. »

Sur X, le journaliste avance un autre scénario : « D’après les dernières informations, l’absence de Mika Godts s’explique surtout par la crainte du staff technique des Diables Rouges de voir un joueur, un pur attaquant gauche et cantonné à un rôle de remplaçant derrière Doku, mal supporter la situation s’il ne jouait pas ou très peu pendant la Coupe du monde. »

« Ce qui risquerait de compromettre l’ambiance générale au sein du groupe. La fameuse théorie sur la dynamique collective dont Rudi Garcia a parlé lors de la conférence de presse », ajoute le journaliste belge dans son article consacré à Godts.

Bien que Godts n’ait pas été retenu, Garcia demande à l’ensemble des joueurs de rester disponibles au cas où il aurait besoin d’eux : « Tous les joueurs de la présélection doivent rester disponibles, même si c’est difficile. Je comprends la déception, mais la Coupe du monde n’est que dans cinq semaines, donc tout peut encore arriver. »

Lors de la prochaine Coupe du monde, la Belgique a été versée dans le groupe G et affrontera l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande. En préparation du tournoi, les Diables Rouges affronteront la Croatie et la Tunisie.