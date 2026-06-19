Selon un journaliste espagnol, Florentino Pérez préparerait une « bombe » pour le mercato estival

Selon un journaliste espagnol de premier plan, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, préparerait un transfert majeur. Pour lui, le club merengue doit impérativement opérer un changement radical dans son effectif.

Lors de son entretien avec Xavi Amaro dans l’émission « La Tribuna » sur « Radio Marca », le journaliste Roberto Gómez a affirmé : « Florentino Pérez prépare quelque chose, et c’est quelque chose d’important », suggérant que les mouvements du club dissimulent davantage qu’ils n’en laissent paraître.

Selon lui, le Real Madrid doit absolument se renforcer lors du mercato estival, car « c’est dans l’intérêt du club », même si les joueurs actuellement sous contrat « sont bons, l’objectif final peut être plus ambitieux ».

Il précise toutefois que cette hypothèse repose sur son analyse personnelle plutôt que sur des faits avérés, tout en réitérant sa conviction : « Florentino cherche un joueur capable de créer un véritable engouement chez les supporters ».

Selon lui, le profil recherché doit répondre à un critère strict : « Le joueur visé doit être une star mondiale », capable de rallumer l’enthousiasme des supporters madrilènes.

Au fil de l’échange, le nom du Français Michael Olise, star du Bayern Munich, a été cité comme l’un des candidats potentiels à endosser le maillot royal, Roberto Gomez ayant exprimé son admiration pour les qualités du joueur et l’impact qu’il pourrait avoir sur l’équipe.

Ces spéculations surviennent alors que le Real Madrid cherche à se renforcer après une saison difficile, ce qui rend le prochain mercato décisif pour les ambitions nationales et européennes du club.