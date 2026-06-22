Selon un journal espagnol, Hamza Abdelkarim serait la recrue idéale pour le FC Barcelone

Selon la presse espagnole, la participation de Hamza Abdelkarim à la Coupe du monde 2026 valide le choix du FC Barcelone : le jeune Égyptien s’est révélé comme l’une des étoiles du tournoi et a guidé la sélection égyptienne en tête du groupe 7.

Selon le quotidien espagnol Marca, le club catalan a finalisé au début de l’année un contrat avec le jeune joueur, désormais l’une des pépites du tournoi.

Le jeune Égyptien avait rejoint le club catalan lors du dernier mercato d’hiver sous forme de prêt pour renforcer l’équipe réserve. Dès ses premières apparitions sous le maillot blaugrana, puis avec la sélection égyptienne, il avait attiré l’attention par son impact sur le terrain.

Il a déjà pris part aux deux premières rencontres des Pharaons et continue d’y livrer des performances remarquées.

Entré en jeu une quinzaine de minutes lors de la victoire égyptienne contre la Nouvelle-Zélande (3-1), puis lors du match nul face à la Belgique, il a démontré des qualités déjà repérées par les observateurs du Barça.

Ses performances avec les jeunes du Barça avaient déjà convaincu les dirigeants catalans d’activer l’option d’achat négociée avec Al-Ahly lors du prêt.

L’accord prévoit un versement de 1,5 million d’euros au titre du transfert définitif, auquel s’ajouteront des bonus variables convenus entre les deux clubs.

Selon Marca, « Hamza est arrivé à Barcelone comme l’un des talents les plus prometteurs du football égyptien ; beaucoup le voient même comme le successeur potentiel de Mohamed Salah, mais il est aujourd’hui bien plus qu’un simple espoir ».

Lors de ses six premiers mois à Barcelone, le joueur n’a disputé que peu de matchs sous les couleurs du club en raison de contraintes administratives et bureaucratiques.

Arrivé en janvier, il n’a toutefois pu jouer qu’à partir de mars. Malgré ce délai, il a immédiatement apporté un plus à l’équipe jeune, prenant part à 11 matchs et marquant 8 buts.

Le média ibérique conclut en soulignant : « Avant la fin de la saison, l’entraîneur Hans Flick avait laissé entendre que le joueur pourrait faire partie des options envisagées pour la préparation de la nouvelle saison. Quoi qu’il en soit, Hamza est passé de l’équipe des jeunes à une participation marquante à la Coupe du monde, où il a livré des performances remarquables, dans le cadre d’un transfert qui semble idéal pour Barcelone. »