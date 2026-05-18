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Selon The Athletic, le successeur de Pep Guardiola à Manchester City est déjà connu

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P. Guardiola
E. Maresca

Selon le Daily Mail, Pep Guardiola quittera Manchester City en fin de saison. Peu après, The Athletic a confirmé l’information et dévoilé le nom de son successeur. 

Selon le journaliste David Ornstein, le successeur serait Enzo Maresca. L’Italien de 46 ans, libre depuis son départ de Chelsea il y a quatre mois, est désormais le seul candidat au poste d’entraîneur principal des Citizens. 

Selon Ornstein, l’Italien aurait déjà entretenu des pourparlers avec les Citizens avant son départ de Chelsea : deux rendez-vous en octobre, puis un retour en décembre, autant d’étapes qui ont visiblement convaincu les dirigeants mancuniens de lui confier les rênes de l’équipe première. 

Maresca connaît bien l’environnement citizen : il a dirigé l’équipe U21 lors de la saison 2020/21 avant de revenir en 2022 comme adjoint de Guardiola.

À l’été 2024, après avoir mené Leicester City en Premier League, il a pris les rênes de Chelsea. Lors de sa première saison, il a qualifié les Blues pour la Ligue des champions et remporté la Ligue Europa Conférence ainsi que la Coupe du monde des clubs.

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Il a quitté le club londonien le 1^(er) janvier, alors que son contrat courait jusqu’en 2029. Dès décembre, il avait exprimé des doutes sur son avenir, confessant que les 48 heures précédant la victoire contre Everton avaient été « les plus difficiles depuis son arrivée », faute d’un soutien suffisant de la part de plusieurs parties du club.

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