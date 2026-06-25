Selon nos sources allemandes, le Milan AC s’intéresserait de près à Takashi Kamada

Selon nos confrères allemands de BILD, le Milan s’intéresserait à Daichi Kamada, milieu offensif de Crystal Palace, tout juste sacré vainqueur de la Ligue Europa Conférence. Le contrat du joueur avec le club anglais expire cet été, ce qui lui permettra de partir libre de tout engagement.





Ce n’est pas la première fois que le club rossonero s’intéresse au joueur : dès l’été 2023, un transfert à Milan avait été évoqué, sans succès. Ces dernières semaines, le Japonais s’est illustré avec sa sélection nationale lors de la Coupe du monde, marquant deux buts en deux matchs, l’un contre les Pays-Bas et l’autre contre la Tunisie.