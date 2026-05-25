Selon nos informations, Johan Derksen serait contraint de « courir pour sauver sa peau » à Curaçao

En stage à Curaçao, le consultant de « Vandaag Inside » Johan Derksen a dû affronter les conséquences de ses déclarations passées sur l’île. Dans l’émission en ligne « Doordekken », il raconte que plusieurs chauffeurs de taxi l’ont interpellé après que la presse locale a exhumé ses anciennes critiques.

Derksen, actuellement sur place pour le tournage de Vandaag Inside, entame la deuxième et dernière semaine de diffusion de l’émission. Selon le présentateur Wilfred Genee, une rencontre avec des insulaires ne s’est pas déroulée sans heurts : « On dit que tu as dû te mettre à courir pour te sortir de là », lance-t-il.

L’analyste a répondu d’un clin d’œil, avant de confirmer qu’un article avait soulevé un tollé. « Il semblerait qu’il y ait quelque chose dans le journal selon lequel j’aurais dit quelque chose sur cette île. Et ces chauffeurs de taxi sont devenus très désagréables », a déclaré Derksen.

Il lance, malicieux, que son compère Henk Kuipers, pourtant présent sur l’île, s’est soudain volatilisé quand il aurait eu besoin d’un peu de soutien : « Ce Henk me colle aux basques en permanence, mais quand j’ai besoin de lui, il est introuvable. »

Cette polémique remonte à avril de l’année dernière, lorsque Derksen avait vivement critiqué l’île, affirmant notamment : « Je n’ai aucune estime pour Curaçao, je le considère comme un repaire de malfrats. Je n’y ai jamais passé un bon moment. Ce n’est pas une blague. »

« Je n’ai absolument rien à voir avec Curaçao, je trouve que c’est un repaire de brigands », avait alors déclaré Derksen. « Je ne m’y sens jamais bien. Non, ce n’est pas une blague. » Ces propos ont récemment été repris par un journal local, ravivant la polémique.

Malgré ces remous, Derksen semble désormais apprécier son séjour plus que prévu ; la semaine dernière, il s’est d’ailleurs exprimé dans VI avec davantage d’enthousiasme au sujet de Curaçao qu’avant le voyage sponsorisé.