Selon nos informations, Al-Hilal souhaiterait se séparer de Karim Benzema… mais des obstacles subsistent

Selon plusieurs médias, la direction d’Al-Hilal envisagerait sérieusement de se séparer de l’attaquant français Karim Benzema, sous réserve de certaines conditions.

Recruté durant l’hiver 2026, l’attaquant n’a pas répondu aux attentes, surtout dans les rencontres clés, et il est régulièrement handicapé par les blessures.

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Selon le quotidien saoudien « Al-Riyadiah », le club ne résiliera pas son contrat afin d’éviter toute perte financière.

Le club cherche donc à vendre le joueur, dont le contrat expire l’été prochain, pour maximiser le retour financier, d’autant que les finances du « Chef » souffrent déjà de nombreux salaires élevés.

Le club ne lâchera pas son attaquant dès la première proposition, mais entend négocier sa vente dans les meilleures conditions financières.

Si certains au club estiment qu’il faudrait un attaquant plus en forme pour la suite de la saison, l’absence d’offres concrètes rend son départ loin d’être acquis.



