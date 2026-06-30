Selon les statistiques, qui se charge des tirs au but pour l’Angleterre ?

Le parcours de l’équipe d’Angleterre à la Coupe du monde 2026 se poursuit mercredi soir, avec un huitième de finale face à la République démocratique du Congo, à Atlanta (États-Unis).

Après trois rencontres de groupe plutôt tendues, l’équipe de l’entraîneur Thomas Tuchel n’a plus le droit à l’erreur et espère mettre fin à 60 ans de disette en Coupe du monde.

Désormais, en phase à élimination directe, les « Three Lions » doivent se préparer à une éventuelle séance de tirs au but, qui interviendrait en cas d’égalité après 90 minutes de jeu et 30 minutes de prolongation.

Les performances anglaises aux tirs au but se sont nettement améliorées sous l’ère Gareth Southgate : trois succès sur les quatre dernières séries, la seule défaite remontant à la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Mais qui se présentera pour relever le défi si l’occasion se présente ? Le journal anglais « Metro » a révélé qui devrait et qui ne devrait pas se porter volontaire pour les tirs au but lors de la Coupe du monde.

Si l’on inclut les tirs au but, 18 des 26 joueurs de l’effectif anglais ont déjà frappé au moins un penalty au cours de leur carrière professionnelle, en club ou en sélection.

Harry Kane, capitaine et spécialiste des pénaltys, s’élancera forcément le premier. S’il a manqué son essai lors du match d’ouverture contre la Croatie, il a immédiatement retenté sa chance – le gardien ayant anticipé – et a transformé la seconde tentative.

L’intégration d’Ivan Toney dans le groupe de Tuchel a surpris, mais pour une bonne raison : la star d’Al-Ahli, spécialiste des penalties, est réputée pour son sang-froid et son regard fixé au sol.

Plus surprenant, Anthony Gordon affiche un taux de réussite tout aussi impressionnant : l’ailier du FC Barcelone a transformé 16 de ses 17 tentatives (94 %), même si ses prestations contre la Croatie et le Ghana n’ont pas convaincu.

Marcus Rashford et Bukayo Saka ont chacun manqué deux penalties lors de la finale de l’Euro 2020, mais ils se distinguent par leur précision depuis le point de penalty. Quant à Declan Rice et Jude Bellingham, s’ils n’ont pas tiré beaucoup de penalties, ils les convertissent généralement.

Reece James et Elliott Anderson affichent un taux de réussite parfait (5/5), mais leur éventuelle présence après 120 minutes reste incertaine.

À l’opposé, Ollie Watkins affiche un taux de réussite de seulement 56 %, ce qui en fait le pire tireur anglais.

Eberichi Eze a manqué trois de ses quatre derniers penaltys, dont une tentative non cadrée lors de la finale de Ligue des champions perdue par Arsenal face au Paris Saint-Germain.

Le vétéran Jordan Henderson reste le seul Anglais à avoir manqué son penalty lors de la victoire aux tirs au but face à la Colombie en Coupe du monde 2018, tandis que Morgan Rogers a raté son unique tentative jusqu’ici.

Kwansa, Nico O’Reilly, Mark Joyhi, Jed Spence, Trefoil Chalobah, Dan Burn, ainsi que les gardiens Dean Henderson et James Trafford n’ont jamais tiré de penalty au cours de leur carrière.