Selon l’intelligence artificielle, le vainqueur de la Coupe du monde 2026 est déjà connu… Partagez-vous son pronostic ?

Les passionnés de football du monde entier attendent avec impatience le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, prévue demain jeudi aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec, pour la première fois de l’histoire de la compétition, 48 équipes en lice.

À la veille du coup d’envoi, les débats font rage sur les favoris et les pronostics se multiplient. L’intelligence artificielle livre à son tour son verdict.

Selon les dernières prévisions d’AVISIA, société française de conseil en données et IA qui collabore régulièrement avec le site « Foot Mercato », la France et l’Argentine arrivent en tête avec 21 % des chances de l’emporter.

Ce modèle s’appuie sur de nombreux indicateurs de performance individuels et collectifs, de la qualité de l’attaque à la solidité de la défense en passant par la condition physique des joueurs.

Les Bleus impressionnent par leur puissance offensive, incarnée par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, ainsi que par une défense solide et une condition physique optimale.

L’Argentine, elle, impressionne par sa solidité collective, son organisation défensive, sa capacité à construire le jeu et son gardien Emiliano Martínez, l’un des meilleurs du tournoi.

Juste derrière, l’Espagne pointe à 20 %, portée par une génération dorée emmenée par Lamine Yamal et Nico Williams.

Le Brésil et le Portugal pointent ensuite à 19 % chacun, toujours dans le groupe des prétendants sérieux. Le Brésil, revenu à un équilibre optimal sous la houlette de Carlo Ancelotti, devance le Portugal, dont la force mentale et la solidité de Diego Costa sont les principaux atouts.

Enfin, l’Angleterre ferme la marche avec 12 % de chances, pénalisée par un manque de condition physique malgré un potentiel offensif indéniable.