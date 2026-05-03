Selon Hans Kraay junior, le PSV s’intéresserait de près à une jeune pépite prometteuse

Hans Kraay junior est emballé par Marley Dors, l’ailier d’Almere City. Sur les ondes de l’émission « Goedemorgen Eredivisie » diffusée sur ESPN, le consultant a révélé que le PSV s’intéresse de près à ce jeune attaquant de 20 ans.

L’attaquant s’est distingué durant les play-offs du Keuken Kampioen, inscrivant deux buts lors du double affrontement face au FC Den Bosch, performance qui a renforcé l’enthousiasme de l’analyste.

En visionnant les images, l’analyste s’est montré lyrique au sujet de ce talentueux attaquant. « Marley Dors possède de nombreuses qualités », a-t-il lancé, avant de solliciter l’avis d’Hedwiges Maduro, qui le connaît bien pour l’avoir côtoyé à Almere.

« Tu l’as bien dit, c’est un bon joueur. Il peut aussi évoluer au poste de numéro 10 ; c’est un ailier gauche qui coupe souvent vers l’intérieur. C’est pour ça qu’il marque autant », confirme Maduro.

« Il a de la profondeur, il sait courir et marquer facilement. C’est un joueur très sympathique, un garçon sympa et il a la tête sur les épaules. Il a du potentiel, oui », poursuit-il.

Kraay précise que le club d’Almere City, conscient de l’intérêt extérieur, a déjà tenté de retenir son joueur. « J’ai croisé la direction d’Almere City lors du gala de la Keuken Kampioen Divisie et ils m’ont dit : “Nous lui avons immédiatement proposé un nouveau contrat, après toute cette euphorie.” » « On en est déjà au point où le PSV s’intéresse à lui », ajoute l’analyste.

Formé au club, Dors n’a disputé que neuf matchs avec l’équipe première d’Almere, pour trois buts. Mais, avec la réserve – qui joue en Deuxième Division –, il a déjà marqué seize fois et délivré huit passes décisives en vingt-quatre rencontres cette saison.