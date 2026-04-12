Selon le journaliste et ancien gardien de l’Al-Ahly Ahmed Shubair, les supporters du « Géant rouge » ne sont pas satisfaits des performances de l’équipe, malgré sa victoire décisive 2-1 contre Smouha samedi dernier en Premier League.

Sur les ondes de sa émission « On Sport », il a expliqué partager cet avis, tout en regrettant que les tacles se concentrent sur un joueur en particulier, en l’occurrence Imam Ashour, déjà sous pression.

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» Et Shubair d’ajouter : « Tout le monde s’en prend actuellement à Imam Ashour... Il n’est pas au meilleur de sa forme, je suis d’accord à 100 %... Mais qui était au meilleur de sa forme hier ?... La plupart des joueurs ne l’étaient pas... Je ne vois aucun joueur en bonne forme ; la meilleure note que je puisse leur donner pour le match d’hier est 5 sur 10. »

Il a poursuivi : « Je ne trouve pas juste de cibler un joueur en particulier… Imam n’est pas au meilleur de sa forme, il a commis une erreur en refusant de voyager avec l’équipe, il a écopé d’une lourde amende, a été suspendu, puis il est revenu dans l’équipe, a brillé et a reçu des éloges… Ces campagnes ne profitent à personne, l’approche doit être différente. »

Il a ajouté : « La même situation s’est produite avec Nasser Mansi, victime d’une campagne de dénigrement massive… J’avais prévenu que Zamalek commettrait une grave erreur en s’en séparant, car je voyais en lui un véritable buteur… Aujourd’hui, les supporters du Zamalek l’appellent « la légende », et il est devenu indispensable au club… On ne juge pas sur un seul match, mais sur une période, comme une saison ou dix matchs. »