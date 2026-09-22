Sektioui lance un avertissement fort avant le choc face à l'Irak

Le Marocain Tarik Sektioui, sélectionneur de l'équipe nationale d'Oman, a relevé le niveau de préparation avant la rencontre attendue face à l'Irak, soulignant la difficulté du coup d'envoi de la Coupe du Golfe Arabe « Golfe 27 », qui débute au milieu d'une forte concurrence entre les sélections du premier groupe.

La sélection omanaise affrontera son homologue irakienne au stade Prince Abdallah Al-Faisal, dans le cadre de la première journée de la compétition, au sein d'un groupe qui comprend également l'Arabie saoudite et le Koweït, où chaque sélection cherche à arracher l'un des deux billets qualificatifs pour les demi-finales.

Sektioui a affirmé que le staff technique prend en compte les résultats précédents de l'Irak, tout en insistant en même temps sur la différence des circonstances actuelles, déclarant lors de la conférence de presse : « Nous prenons en considération les résultats précédents de la sélection, et historiquement nous avons connu des hauts et des bas lors des éditions passées, mais la situation est différente actuellement, et nous sommes en train de construire une nouvelle équipe de manière intelligente et différente. »

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Et d'ajouter : « Nous sommes prêts sur tous les plans, et nous avons un moral élevé au sein de l'équipe pour atteindre la meilleure préparation. Nous allons disputer un tournoi regroupant des sélections fortes, notre objectif est à long terme, et nous avons une vision durable pour bâtir une équipe compétitive. »

Sektioui a parlé de son adversaire lors de la journée d'ouverture, affirmant que la sélection irakienne a connu un développement notable, ainsi que des changements dans sa liste par rapport à la formation qui a participé à la Coupe du monde.

Il a déclaré : « Nous allons affronter la sélection de l'Irak, qui est une équipe évoluée, et qui a opéré un certain nombre de changements dans sa composition ayant participé à la Coupe du monde, et nous jouerons dans le groupe le plus relevé du tournoi. »

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Nous voulons rendre les supporters heureux

De son côté, Ahmed Al-Rawahi, joueur de la sélection omanaise, a affirmé que l'équipe aspire à profiter du soutien du public durant le tournoi, saluant la qualité de l'accueil en Arabie saoudite.

Al-Rawahi a déclaré : « Je remercie le Royaume pour la qualité de l'accueil, l'ambiance et les installations d'entraînement sont formidables. Nos supporters ont une saveur particulière dans les tournois du Golfe, et nous travaillons à les rendre heureux et à rivaliser avec force. »

Et d'ajouter : « Le facteur mental des joueurs est important, et nous avons un entraîneur expérimenté en la matière, qui, depuis son arrivée, a opéré un certain nombre de changements. Nous avons un mélange de joueurs d'expérience et de jeunes, et nous tirerons profit de ce facteur dans nos matchs. »

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