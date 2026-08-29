Dans le cadre d’une réunion du conseil de surveillance prévue mercredi prochain, l’avenir du directeur sportif figure à l’ordre du jour. Selon les informations de la Bildil n’est désormais plus seulement question d’un examen des dernières semaines, mais concrètement des modalités d’une séparation anticipée avec Krösche, malgré un contrat toujours valable jusqu’en 2028. De potentiels successeurs seraient même déjà discutés au sein de l’instance.

Les raisons de l’explosion qui menace sont multiples. La relation entre Krösche et l’entraîneur en chef Adi Hütter est considérée comme fortement dégradée après seulement quelques semaines de collaboration.

Krösche ne trouverait plus non plus de lien clair avec ses collègues du directoire ainsi qu’avec le conseil de surveillance. Outre des réserves internes concernant ses controversées affaires immobilières en Croatie, c’est surtout son flirt avec une offre lucrative de l’AC Milan en juin qui a laissé de profondes fissures. Le Frankfurter Rundschau et le Hessische Rundfunk ont également rapporté récemment, de manière concordante, que les doutes sur la personnalité de dirigeant du manager ont massivement grandi au sein du club.

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Que reproche-t-on à Markus Krösche à l’Eintracht Francfort ?

Un point essentiel des critiques concerne aussi la manière dont Krösche a agi sur le marché des transferts. Que ce soit dans l’entourage du club ou en interne, la planification de l’effectif cet été est jugée opaque et énigmatique. Il est reproché à Krösche d’avoir agi avec trop de retenue malgré des manques évidents dans l’équipe et des budgets validés par les instances.

Vendredi, une opération a tout de même été bouclée à un poste clé : Francfort a confirmé la signature du gardien Noah Atubolu en provenance du SC Fribourg.

Le joueur de 24 ans rejoint dans un premier temps les bords du Main sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de saison. Selon le club, il existe une option d’achat qui peut s’appliquer et se transformer en obligation d’achat sous certaines conditions. Selon les informations du kicker, le package financier global s’élève à des frais de prêt d’un million d’euros, ainsi qu’à un éventuel futur montant de transfert de 12,5 millions d’euros.

Reste à savoir si cette arrivée peut détendre la situation pour Krösche, ce qui paraît douteux. Le plan prévoit que le directeur sportif règle les derniers dossiers de personnel d’ici au deadline day, avant que le conseil de surveillance ne puisse tirer la sonnette d’alarme mercredi.