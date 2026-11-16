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Dans une décision qui a suscité beaucoup de polémique et d'étonnement en Espagne, Pedri a de nouveau été écarté du onze de départ de la sélection espagnole lors de son match face à l'Angleterre. Le sélectionneur Luis de la Fuente continue ainsi d'ignorer l'un des plus grands talents du Barça, alimentant un large débat sur la place réelle du joueur au sein de la sélection : a-t-il perdu à jamais la confiance de son entraîneur ?

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L'absence de Pedri du onze de départ n'est pas passée inaperçue. Elle a même particulièrement retenu l'attention des analystes Axel Torres et Javier Herráez, qui ont décortiqué sa situation dans la célèbre émission radiophonique « Carrusel Canalla » sur la radio « Cadena SER », lors d'un vif débat sur les raisons de cette mise à l'écart répétée.

Axel Torres a exprimé sa grande surprise de voir le joueur originaire des îles Canaries cantonné au banc des remplaçants, au regard de son talent et de son statut : « Il est vraiment étonnant que Pedri soit remplaçant, compte tenu de la dimension du joueur. Il est frappant qu'un joueur d'une telle qualité et d'un tel niveau, avec un rôle aussi important dans une équipe comme Barcelone, ne soit pas titulaire, et il est compréhensible que ces débats surgissent à ce sujet. »

Torres a ajouté que la sélection nationale avait justement manqué de certaines des qualités que possède Pedri : « L'équipe a manqué aujourd'hui de capacité à construire les attaques depuis l'arrière sous pression, et il semble que Pedri était le joueur le plus à même de recevoir le ballon et de casser le pressing. »

L'analyste a également expliqué comment il comprenait la répartition des postes du sélectionneur au milieu de terrain, et pourquoi Pedri n'y joue pas un rôle de premier plan : « Le sélectionneur considère que le poste de Pedri est celui de Fabián. Et si Rodri n'est pas disponible, il fait jouer Zubimendi, et en attaque il voit Olmo, Fermín et Merino. »

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Malgré sa critique de la décision du sélectionneur, Torres a aussi tenu à mettre en lumière le travail de De la Fuente, soulignant que ses choix avaient été jusqu'ici couronnés de succès : « Il n'y a pas grand-chose à reprocher au sélectionneur jusqu'à présent. Il est évident que l'on peut être d'accord ou non avec telle ou telle décision, mais tous ses choix ont prouvé leur réussite. »

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De son côté, Javier Herráez a présenté un point de vue quelque peu différent sur les prestations du joueur, relevant que son niveau avec la sélection espagnole n'était pas à la hauteur de ce qu'il affiche habituellement avec Barcelone : « Pedri est le seul joueur de la sélection espagnole à livrer des prestations inférieures à son niveau en club. Je ne le vois pas dans sa meilleure forme, mais je m'attendais aujourd'hui à ce qu'il soit titulaire pour que nous puissions davantage monopoliser le ballon. »

Cet avis ouvre la porte à une grande question : le problème vient-il de Pedri lui-même, ou de la manière dont il est utilisé au sein de la sélection ? Le joueur considéré comme le cerveau de Barcelone, celui qui dirige le milieu de terrain avec une totale assurance, paraît parfois perdu sous le maillot de la sélection, ce qui inquiète les supporters de l'Espagne avant les échéances à venir.

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Entre l'avis de Torres, qui estime que Pedri est lésé, et celui de Herráez, qui considère qu'il n'a pas affiché son vrai niveau, De la Fuente reste le décideur final, et c'est lui qui porte la responsabilité d'avoir écarté la star de Barcelone du onze de départ.