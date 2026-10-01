Dans une démarche d'escalade sans précédent qui confirme sa volonté d'éradiquer la corruption à la racine, la Fédération turque de football a créé la surprise en annonçant la suspension temporaire de 448 responsables, actuels et anciens, des clubs turcs, en raison de leur implication dans des affaires de paris, dans la plus grande campagne d'assainissement que connaissent les terrains turcs depuis des années.





La Fédération turque a annoncé, dans un communiqué officiel, le renvoi de tous les responsables suspendus devant la commission de discipline, après que leur implication dans des activités de paris a été établie durant l'exercice de leurs fonctions officielles au sein des clubs de première et de deuxième division lors de la saison 2026-2027, et au cours des cinq dernières années.

La liste choquante publiée par la Fédération comprenait des noms de poids du paysage footballistique turc, à leur tête Ertuğrul Doğan, président du club de Trabzonspor, et Hakan Daltaban, vice-président du club de Beşiktaş, ce qui reflète l'ampleur et l'étendue de l'enquête.

Selon des rapports de médias locaux, rapportés par l'agence « Reuters », la liste comprenait environ 171 responsables ayant précédemment travaillé dans des clubs du championnat de première division turc, la « Süper Lig ».

De son côté, le président du club de Trabzonspor est sorti de son silence, affirmant qu'il possédait auparavant un compte de paris et qu'il l'avait déclaré aux autorités.

Doğan a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne de télévision « A Spor » : « Ces sociétés sponsorisaient les clubs et organisaient des événements de lancement, personne ne s'attendait à ce que cela cause des problèmes. Si nous avons commis une erreur, alors nous nous excusons, mais nous n'avons commis aucune erreur. »

Cette décision s'inscrit dans le cadre du renforcement par la Fédération turque de son contrôle sur le dossier des paris, depuis le grand scandale qui a secoué le football turc l'an dernier et qui a abouti à la suspension d'environ 149 arbitres et 1 024 joueurs pour des durées variables, avant d'évoluer plus tard vers l'emprisonnement d'un certain nombre de joueurs de l'élite et de responsables de haut niveau, dans une campagne de lutte contre les paris illégaux et le trucage des résultats des matchs dans les championnats professionnels.

Dans le même contexte, les enquêtes ont révélé un autre volet de l'affaire, les autorités turques ayant placé en garde à vue mardi le président et six membres du conseil principal des arbitres de football, pour accusation d'ingérence dans les procédures d'arbitrage, laissant entendre que les ramifications du scandale pourraient atteindre l'ensemble des institutions du jeu.











