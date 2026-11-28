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L’Union Berlin tire d’importantes conséquences sur le plan humain immédiatement après sa défaite dans les dernières minutes à Mayence. La collaboration avec l’entraîneur Mauro Lustrinelli s’achève après seulement cinq mois, tandis que le directeur général Horst Heldt devra quitter son poste cet été.

Après ce qu’il considérait comme son « meilleur match à l’extérieur » depuis son arrivée, Mauro Lustrinelli s’efforçait de rester optimiste et de défendre son travail. Le soir même, il perdait pourtant son poste d’entraîneur de l’Union Berlin, club de Bundesliga.

La défaite cruelle 1-2 (1-0) dans les dernières minutes sur le terrain du FSV Mayence 05 a épuisé les dernières réserves de confiance de la direction du club, emmenée par le président Dirk Zingler, envers l’expérience suisse. Le temps du directeur général Horst Heldt touche lui aussi à sa fin. Le dirigeant, qui voulait engager une nouvelle orientation sportive avec Lustrinelli cette saison, devra partir cet été.

Au lieu du football offensif espéré, l’Union souffre d’une pénurie de buts et de problèmes défensifs persistants. L’aventure de Lustrinelli à Berlin-Köpenick s’achève après seulement 150 jours. Le club entend présenter son successeur « dans les prochains jours ».

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« Après cinq mois de travail commun, nous devons constater que le style de jeu et les résultats obtenus par notre équipe professionnelle masculine mettent en péril son maintien en Bundesliga », a déclaré Zingler. Après la 11e journée, l’Union occupe la 17e place avec seulement sept points, dans la zone de relégation.

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Maximilian Hoffmann nommé à un poste nouvellement créé

Selon Zingler, la mise en œuvre de l’orientation définie ensemble cet été et les changements d’effectif qui en découlaient n’ont pas produit la progression sportive recherchée : « Nous avons donc décidé de nous réorganiser sur le plan humain et structurel. »

Un poste de directeur sportif est créé et confié à Maximilian Hoffmann, jusqu’ici responsable du développement des talents, à la jonction entre le centre de formation et le secteur professionnel. Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de la planification de l’effectif et dirigera l’équipe de recrutement.

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Heldt, dont le club a salué le professionnalisme et les qualités humaines, devra, jusqu’à son départ, faire « tout son possible, avec Hoffmann et l’ensemble de l’équipe, pour atteindre l’objectif du maintien cette saison encore et transmettre ensuite le secteur de manière ordonnée à son successeur », a déclaré Zingler, qui s’est présenté devant la presse dimanche à la mi-journée.

Getty Images

Les joueurs défendent Lustrinelli après la défaite à Mayence

Pourtant, pendant longtemps, tout avait laissé présager un premier dimanche de l’Avent relativement calme à l’Alte Försterei. Après l’ouverture du score de Janik Haberer (37e), l’Union semblait en passe de décrocher une victoire tant attendue, après cinq matches de championnat consécutifs sans succès.

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Mais l’organisation défensive s’est complètement délitée en fin de rencontre, permettant à Mayence de renverser le match grâce aux buts de Phillip Tietz (85e) et Anthony Caci (90e+2). Au vu de l’ensemble de la rencontre, ce retournement n’était pas immérité.

Lustrinelli peinait à expliquer ce nouvel effondrement. « L’équipe n’était pas déstabilisée, nous avions un bon état d’esprit, nous étions bien organisés », a-t-il déclaré. Le capitaine Christopher Trimmel a pris sa défense : « Ce n’est pas nouveau que l’entraîneur soit toujours le maillon le plus faible », a dit le joueur expérimenté, avant de préciser : « En tant qu’équipe, nous ne laisserons jamais des joueurs rejeter la faute sur l’entraîneur. »

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Quelques heures plus tard, les mécanismes du métier ont pourtant pris le dessus.