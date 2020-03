Schmeichel : "De Gea a été impacté par son transfert manqué au Real"

Le légendaire portier danois pense que son successeur dans les buts mancuniens n'évolue plus à son niveau depuis qu'il a manqué de rejoindre le Real.

David de Gea fait «beaucoup trop» d'erreurs à , estime Peter Schmeichel, l'ancien gardien des Red Devils. Et ce dernier suggère que le transfert manqué au il y a de cela quelques années a affecté la concentration d'un gardien de but autrefois très fiable.

Une nouvelle erreur a été produite par le portier espagnol lors de sa dernière sortie en championnat, car il a tardé à effectuer un dégagement rapide contre et a vu le ballon dévié vers ses filets par Dominic Calvert-Lewin. Les baisses de concentration de De Gea ont conduit à sept buts encaissé par sa formation cette saison.

Schmeichel admet qu'un quadruple joueur de l'année à Old Trafford doit augmenter son niveau de jeu, et qu'il est impossible pour une équipe aussi ambitieuse de viser des objectis elevés si ses efforts sont régulièrement sapés. Le légendaire ancien gardien de United a déclaré à Productions: "C'est un manque de concentration. Pour les meilleurs clubs, parmi les ingrédients pour gagner les championnats c'est de ne rien donner gratuitement. En sept matchs, sept erreurs ont entraîné la perte de points, c'est beaucoup trop. C'est trop pour un club de haut niveau et c'est quelque chose dont David de Gea a besoin d'améliorer. Il a besoin d'une meilleure concentration."

Schmeichel pense que les difficultés de De Gea remontent au transfert qui l'a tourbillonné il n'y a pas si longtemps quand son départ au Real Madrid était envisagé. Il a depuis signé un nouveau contrat avec United, mais son prédécesseur emblématique a déclaré: "Je pense que la déception de ne pas aller au Real Madrid à ce moment-là, le sentiment d'être rattrapé ici, de reconstruire l'équipe, l'insécurité dans la défense - il y a un beaucoup de choses se passent. Mais je pense qu'avec son expérience, il devrait être celui qui apaise les choses et s'assure que chaque chose facile est réglée. Dans certaines situations, cela ne s'est pas produit et les gens commencent à se concentrer sur cela. Quand les gens identifient quelque chose sur vos performances, vous commencez à y penser et commencez à croire que vous avez un problème. C'est peut-être pourquoi nous voyons David de Gea dans ces situations."