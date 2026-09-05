Le Bayern Munich a lâché la tête du championnat allemand après son match nul et vierge (0-0) sur la pelouse de Schalke, ce samedi soir, une rencontre au cours de laquelle le promu ne s'est pas contenté d'arracher un point précieux, mais a également mis fin à deux séries historiques du géant bavarois.

Selon le site "Sky Sports", le Bayern Munich n'est pas parvenu à faire trembler les filets lors d'un match de Bundesliga pour la première fois depuis février 2025, cédant ainsi le trône du classement qu'il occupait depuis longtemps, puisqu'il a perdu sa place de leader pour la première fois depuis la deuxième journée de la saison 2024-2025.

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Durant 67 journées consécutives en championnat allemand, le Bayern avait imposé sa domination absolue en tête du classement, un record inédit, après que le club, sous la houlette de son entraîneur Vincent Kompany, avait battu en novembre 2025 le précédent record (43 journées consécutives, également détenu par le Bayern depuis la saison 1973-1974) lors de sa confrontation face à Fribourg. Et l'ironie du sort veut que ce soit précisément Fribourg qui ait pris la tête du classement à l'issue de la deuxième journée.

Avec ce match nul face à Schalke, le Bayern Munich a provisoirement reculé à la quatrième place au classement. Le club bavarois cherche à retrouver sa dynamique ascendante lors de son prochain match à l'extérieur, quand il se déplacera dans la région de la Sarre pour affronter Elversberg, un promu galvanisé par sa deuxième victoire consécutive, obtenue face au Borussia Mönchengladbach.