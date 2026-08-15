Scène inquiétante : Musiala perd connaissance et Sébari se précipite pour lui venir en aide

Les dernières minutes du match amical entre le Bayern Munich et Leipzig, ce samedi, ont été marquées par un moment inquiétant lorsque Jamal Musiala, le joueur du club bavarois, s'est évanoui sur le terrain, avant que son nouveau coéquipier Ismaël Saibari n'intervienne rapidement pour lui venir en aide.

Musiala est tombé au sol et a semblé perdre connaissance quelques instants, poussant Saibari à se diriger immédiatement vers lui et à réclamer l'intervention du staff médical.

L'international allemand a reçu des soins et a pu quitter le terrain sur ses jambes, bien qu'il ait semblé affecté par l'incident. Il a été remplacé par le jeune Sénégalais Bara Ndiaye, à la 86e minute.

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L'évanouissement est survenu quelques minutes après que Musiala a inscrit le troisième but du Bayern, à la 81e minute, sur une passe décisive de Saibari, lors de la première apparition du joueur marocain sous le maillot du club bavarois, après son transfert en provenance du PSV Eindhoven cet été.

Le match s'est terminé sur une victoire du Bayern (3-1), Luis Díaz ayant ouvert le score avant que Leipzig n'égalise, puis Nathaniel Brown et Musiala ont ajouté les deux buts des locaux, dans cette rencontre disputée à l'Allianz Arena de Munich.

Ce match s'inscrivait dans le cadre de la préparation du Bayern en vue de disputer la Supercoupe nationale face au Borussia Dortmund, samedi prochain, avant d'entamer son parcours en championnat d'Allemagne face à Stuttgart, le 28 août.