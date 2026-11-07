Scène inattendue à Mestalla : un cas critique contraint l'arbitre à interrompre le match du Real

L'arbitre Hernández Maceu a interrompu temporairement le match entre le Real Madrid et Valence, après qu'un supporter a été victime d'un malaise dans les tribunes du stade de Mestalla, afin de lui permettre de recevoir les premiers secours nécessaires dans la zone latérale du terrain.

L'arbitre s'est dirigé vers les joueurs pour leur expliquer la situation, accompagné du délégué du stade, tandis que les secouristes prodiguaient des soins médicaux au supporter, avec la participation des membres de la Croix-Rouge et du staff médical du club de Valence.

Dans une scène qui a suscité une réaction du public, le supporter blessé a été évacué des tribunes, sous les applaudissements des spectateurs, avant que le match ne reprenne.