Scandale en Argentine : Messi se bat pour protéger sa réputation

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Lionel Messi semble avoir décidé de prendre ses distances avec la tempête qui secoue la Fédération argentine de football, après que sa relation avec son président, Claudio « Chiqui » Tapia, s'est muée en véritable crise, sur fond de soupçons financiers et d'enquêtes judiciaires qui menacent de jeter une ombre sur l'une des institutions footballistiques les plus titrées au monde.

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Le célèbre quotidien argentin « Clarín » a révélé, dans un article du journaliste Nicolás Wiñazki, la rupture des relations personnelles et commerciales entre Messi et l'actuelle direction de la Fédération argentine. Selon le journal, le capitaine de l'Albiceleste cherche à prendre des mesures pour protéger son image et sa réputation, alors que l'institution à laquelle il est lié depuis de longues années est désormais cernée par des scandales et des soupçons qui soulèvent de nombreuses questions.

D'après l'article, le différend a dépassé le cadre des désaccords personnels et pourrait déboucher sur une action en justice dans les semaines à venir. Messi a en effet fait appel à des experts pour rédiger une mise en demeure visant à empêcher la Fédération argentine et ses dirigeants d'utiliser son nom, son image et ses supports promotionnels à des fins commerciales.

Des soupçons financiers menacent la relation entre Messi et la Fédération argentine

La rupture entre les deux parties est liée à la révélation de soupçons concernant la gestion des fonds au sein de la Fédération argentine, et plus précisément autour de son président, Claudio Tapia, et de son trésorier, Pablo Toviggino.

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Les accusations qui circulent évoquent l'existence d'un réseau de sociétés créées à l'étranger dans le but de dissimuler la destination finale d'importantes sommes d'argent censées être versées aux clubs argentins.

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Selon des sources proches de la famille Messi citées par « Clarín », le joueur ne veut pas que son image soit associée à l'un de ces soupçons, d'autant qu'il s'est forgé au fil des années un statut exceptionnel à l'échelle mondiale, non seulement grâce à ses exploits sur le terrain, mais aussi grâce à son image et à son comportement en dehors des pelouses.

La crise ne date pas d'hier. Selon l'article, la famille Messi a dû assumer les conséquences de plusieurs différends commerciaux avec des sponsors internationaux, en raison de décisions prises par la Fédération argentine sans concertation avec elle.

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Parmi les épisodes les plus marquants figure l'autorisation accordée par Tapia à une marque argentine, sponsor de la Fédération, d'utiliser l'image de Messi dans une vaste campagne publicitaire lors de la dernière Coupe du monde, alors que le joueur était lié par un contrat publicitaire à une marque concurrente américaine.

Cette initiative a placé la famille Messi dans une position embarrassante, puisqu'elle a dû fournir des explications à ses sponsors internationaux sur l'utilisation de l'image du joueur dans une campagne publicitaire pour une marque concurrente, sans concertation préalable avec elle.

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Une mise en demeure pour empêcher l'exploitation du nom de la légende

Selon les révélations du quotidien, Messi a fait appel à des experts pour préparer un document juridique qui pourrait être adressé à la Fédération argentine sous la forme d'une mise en demeure officielle, exigeant de Tapia et des autres dirigeants qu'ils cessent immédiatement d'utiliser son nom, son image et ses contenus audiovisuels dans toute activité commerciale ou promotionnelle.

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Les sources interrogées par « Clarín » divergent quant au moment de l'envoi du document : si certaines affirment qu'il est déjà parvenu à la Fédération, d'autres estiment que sa rédaction est terminée et qu'il est prêt à être envoyé.

Quoi qu'il en soit, la simple préparation de cette démarche illustre le degré de tension atteint entre Messi et l'actuelle direction de la Fédération, alors que les deux parties étaient alliées depuis de longues années.

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Le match d'adieu de Messi avec la sélection argentine face au Bénin n'a pas échappé à ces différends, puisqu'il s'est déroulé dans une ambiance tendue et a été marqué par des erreurs d'organisation qui ont suscité de vives critiques.

La Fédération a organisé le match d'adieu du capitaine argentin au stade Monumental face au Bénin, une rencontre qui n'a pas été à la hauteur de l'événement, selon l'article, qui évoque des problèmes de son, d'éclairage et de spectacles d'accompagnement. Le spectacle de drones a même dessiné Messi frappant le ballon du pied droit, alors qu'il est gaucher !

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Après que la Fédération a tenté d'imputer à River Plate certaines défaillances organisationnelles, les dirigeants du club ont démenti cette version. Entre-temps, Messi avait rencontré le président du club, Stefano Di Carlo, qui lui a remis le statut de membre honoraire, et il a offert au club son dernier maillot porté en sélection afin qu'il soit exposé dans son musée.

Si ni Messi ni Tapia n'ont fait de commentaire officiel sur ces développements, les révélations de « Clarín » indiquent que la relation qui unissait les deux hommes depuis de longues années a atteint un stade extrêmement complexe, et que le capitaine de l'Argentine est désormais prêt à prendre des mesures pour protéger son nom et son image des retombées potentielles des scandales qui cernent la Fédération.