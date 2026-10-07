La Fédération anglaise de football (FA) a annoncé le verdict mercredi. Le travail d’Eckert au sein du club anglais de deuxième division n’est donc pas affecté, et il pourra continuer à diriger les Saints depuis le bord du terrain.

Au printemps, le technicien de 33 ans avait orchestré un « plan élaboré et ciblé » visant à espionner les séances d’entraînement d’équipes adverses, comme l’a constaté une commission indépendante de l’English Football League (EFL). Le FC Middlesbrough, Oxford United et Ipswich Town étaient concernés. Southampton avait reconnu les faits.

L’affaire d’espionnage avait déjà coûté très cher en mai : après sa victoire en demi-finale contre Middlesbrough, Southampton a été exclu des play-offs de Championship pour la montée en Premier League, et l’adversaire battu a été repêché. Les Saints ont en outre été sanctionnés d’un retrait de quatre points pour la saison en cours. Sans cette sanction, Southampton occuperait actuellement une place de barragiste au lieu du 13e rang.

La défense d’Eckert devant la FA a été pour le moins curieuse : interrogé durant l’été, l’ancien entraîneur des jeunes de Leipzig a affirmé ne pas avoir su que l’espionnage d’équipes adverses enfreignait les règles en Angleterre. Dans le football européen, cette pratique serait largement répandue. Dès juin, Eckert avait présenté ses excuses publiquement ; plus récemment, il a de nouveau demandé « pardon ».

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Le technicien allemand reçoit le soutien du propriétaire du club, Dragan Solak. Eckert est « une bonne personne qui a pris de mauvaises décisions », a déclaré le magnat serbe des médias après le verdict. Il est fermement convaincu qu’Eckert est « l’un des jeunes entraîneurs les plus enthousiasmants d’Europe », même s’il a privé le club de « l’opportunité de 200 millions de livres sterling ».