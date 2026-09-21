Le match nul 1-1 concédé face à Fulham dimanche dernier n'a pas été le seul choc pour les supporters de Manchester United : les chiffres qui ont suivi l'ont été tout autant.

Des statistiques choquantes révélées par l'agence « Reuters » ont placé Manchester United au fond du classement de la Premier League sur le plan physique, ouvrant une nouvelle salve de critiques sur l'effort, l'état d'esprit et la discipline au sein de l'équipe de Michael Carrick, qui avait abordé la saison avec le rêve d'un grand retour.

En chiffres : United dernier de tout

Selon les données recueillies par la société GeniusIQ et publiées ce lundi, Manchester United occupe la vingtième et dernière place de la Premier League dans quatre indicateurs physiques déterminants : « distance parcourue à haute intensité, temps passé à courir à haute intensité, nombre total de sprints, et temps passé en sprint ».

Des chiffres catastrophiques qui aggravent les inquiétudes sur le niveau d'engagement au sein de l'équipe, laquelle espérait s'appuyer sur ce qu'elle avait accompli la saison passée sous la direction de Carrick, lorsqu'elle avait terminé le championnat à la troisième place, pour se retrouver aujourd'hui à la douzième place, avant la trêve internationale qui s'étend sur trois semaines.

Neville explose : « les pires 15 minutes de ma vie »

Le recul physique n'était pas qu'une affaire de chiffres muets ; il était visible à l'œil nu en seconde période face à Fulham, ce qui a déclenché la colère de la légende du club Gary Neville.

L'ancien capitaine de United, désormais consultant pour « Sky Sports », a déclaré sur un ton cinglant : « Je suis Manchester United depuis l'âge de cinq ans, et ce sont les pires 15 minutes que j'aie vues de ma vie. Je n'ai jamais vu un tel relâchement dans le jeu. »

Neville a ajouté en qualifiant la performance de l'équipe de « pathétique », en référence à l'abandon total après le but de l'ouverture du score.

Marcher au lieu de presser

Il est vrai que les seules données de course ne désignent pas le champion, la preuve étant que Manchester City, actuel leader du championnat, est la seule équipe que United a devancée dans les chiffres de course cette saison. Mais le tableau à Old Trafford paraît plus complexe.

Car United ne se contente pas d'être dernier au classement de la course : l'équipe occupe aussi la dix-septième place pour le pourcentage de temps que ses joueurs passent à marcher lorsqu'ils n'ont pas la possession du ballon, une statistique que les critiques voient comme la preuve d'une passivité et d'une absence de pressing, en particulier lorsqu'ils n'ont pas le ballon.

Face à Fulham, la crise s'est manifestée clairement : les joueurs de United ont parcouru 6,6 kilomètres de moins que ceux de Fulham.

Un aveu de l'intérieur

Et la critique n'est pas venue uniquement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur du vestiaire. Le Brésilien Matheus Cunha, buteur de United lors de la rencontre, a déclaré : « En début de seconde période, ils ont fourni plus d'efforts que nous, et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Nous jouons toujours mieux après avoir encaissé un but, et la situation ne peut pas continuer ainsi », une déclaration qui reflète la prise de conscience du problème par les joueurs eux-mêmes.

Désormais, Michael Carrick aborde la trêve internationale sous une pression énorme. Il dispose de trois semaines pour redresser une équipe qui peine à imposer sa domination sur de longues périodes, une équipe classée physiquement comme la pire d'Angleterre. La mission de retrouver la forme physique pourrait être plus importante que n'importe quel plan tactique à l'heure actuelle.