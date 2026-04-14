Santiago Gimenez prodigue des conseils avisés à la cible mexicaine de Feyenoord

Selon plusieurs sources, Feyenoord surveille de près le dossier d’Armando « Hormiga » González. L’attaquant des Chivas attire également l’attention de clubs européens de premier plan, tels que le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. L’ancien joueur de Feyenoord, Santiago Gimenez, lui adresse un conseil sans équivoque.

Selon le journal Récord, les recruteurs rotterdamois ont déjà rédigé plusieurs rapports favorables.

Selon le journal national, Feyenoord s’est imposé comme « la vitrine idéale pour les talents mexicains ». Gimenez en est la preuve vivante : l’attaquant a pu réaliser son rêve de rejoindre l’AC Milan grâce au club néerlandais.

« J’ai suivi Hormiga de près et je suis heureux de voir comment il évolue », a déclaré Gimenez à Récord. « C’est formidable d’ouvrir la voie aux nouvelles générations. Mon passage à Feyenoord a été si fructueux que les joueurs mexicains sont désormais beaucoup plus suivis, et cela me rend fier. »

Selon l’attaquant mexicain, Feyenoord représente l’étape idéale pour González. « Je pense qu’à Feyenoord, ils peuvent faire de lui un attaquant formidable. Ils vont l’exploiter pleinement et tirer le meilleur de lui, car c’est ce que font les clubs néerlandais. Feyenoord est une étape parfaite vers les grandes compétitions. »

Cette saison, González affiche des statistiques impressionnantes : 24 buts en 32 matchs officiels. Fin 2025, Chivas a prolongé son contrat jusqu’en mi-2029 et relevé son indemnité de transfert, fixée à environ quinze millions d’euros.

Si les Rotterdamois n’ont pas encore formulé d’offre officielle, Récord assure que « l’intérêt devrait s’intensifier au cours de la saison ». Dennis te Kloese, familier du marché mexicain, pourrait ainsi accueillir un troisième avant-centre aztèque à Rotterdam-Sud après Gimenez et Stéphano Carrillo.