Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
imago-sport-1079060904.jpgEyepix Group

Traduit par

Santiago Gimenez parvient à un accord sur son départ de l’AC Milan

Mercato
Milan AC
FC Porto
Mexico
S. Gimenez

L’AC Milan va bientôt recevoir une première offre pour Santiago Gimenez, rapporte Fabrizio Romano. L’attaquant de 25 ans est déjà tombé d’accord à titre personnel avec le FC Porto.

Le champion en titre du Portugal veut accélérer le dossier et espère également parvenir rapidement à un accord avec Milan.

Porto veut dans un premier temps se faire prêter Gimenez, avec une option d’achat. Selon Transfermarkt, le Mexicain est actuellement estimé à 18 millions d’euros.

Milan avait encore déboursé un peu plus de 30 millions d’euros début 2025 pour recruter Gimenez en provenance de Feyenoord.

À Milan, Gimenez est sous contrat jusqu’à la mi-2029, mais il ne semble pas parti pour aller au bout de son bail.

En 37 matches officiels sous le maillot de Milan, Gimenez a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives. Même la nomination de Rúben Amorim ne semble pas changer sa situation.

À l’issue de la Coupe du monde, Gimenez a subi une blessure à la cheville, ce qui fait qu’il n’a pas encore disputé la moindre minute pendant la préparation.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google