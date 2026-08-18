Santiago Gimenez parvient à un accord sur son départ de l’AC Milan

L’AC Milan va bientôt recevoir une première offre pour Santiago Gimenez, rapporte Fabrizio Romano. L’attaquant de 25 ans est déjà tombé d’accord à titre personnel avec le FC Porto.

Le champion en titre du Portugal veut accélérer le dossier et espère également parvenir rapidement à un accord avec Milan.

Porto veut dans un premier temps se faire prêter Gimenez, avec une option d’achat. Selon Transfermarkt, le Mexicain est actuellement estimé à 18 millions d’euros.

Milan avait encore déboursé un peu plus de 30 millions d’euros début 2025 pour recruter Gimenez en provenance de Feyenoord.

À Milan, Gimenez est sous contrat jusqu’à la mi-2029, mais il ne semble pas parti pour aller au bout de son bail.

En 37 matches officiels sous le maillot de Milan, Gimenez a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives. Même la nomination de Rúben Amorim ne semble pas changer sa situation.

À l’issue de la Coupe du monde, Gimenez a subi une blessure à la cheville, ce qui fait qu’il n’a pas encore disputé la moindre minute pendant la préparation.