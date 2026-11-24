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Santiago Gimenez retrouve Rotterdam mardi. L’attaquant mexicain affronte le Feyenoord avec le FC Porto en Ligue des champions. Les deux équipes ont absolument besoin de points.

Pour Gimenez, ces retrouvailles avec les supporters du Feyenoord sont particulières. Sous contrat avec le club de 2022 à 2025, il y était devenu un véritable chouchou du public. Après des débuts décevants à l’AC Milan, il est désormais prêté à Porto.

« Beaucoup de choses me manquent, mais pas le froid », plaisante Gimenez au micro de Noa Vahle pour Ziggo Sport. « Ce qui me manque le plus au Feyenoord, c’est le lien avec les supporters. Il était particulier. »

« Ils savent que je les garderai pour toujours dans mon cœur, poursuit Gimenez. Et je resterai aussi dans le leur. C’est donc ce lien particulier qui me manque le plus. »

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Reste à savoir si Gimenez jouera mardi. Son entraîneur, Francesco Farioli, n’a pas voulu en dire beaucoup à ce sujet en conférence de presse. « Mais je constate de nets progrès chez lui », a déclaré l’Italien.

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Le passé au Feyenoord de Gimenez et de Hwang In-beom a toutefois été utile dans la préparation du match, a révélé Farioli. « Ils m’ont dit à quoi m’attendre lors des matches contre le Feyenoord. Nous nous attendons à un match très physique. Nous devrons être très agressifs. Le Feyenoord est l’une des équipes les plus physiques d’Europe. »

Si Gimenez marque mardi à De Kuip, il sait déjà ce qu’il fera. « Je veux marquer contre le Feyenoord, mais je ne célébrerai pas mon but. C’est par respect pour le club qui m’a ouvert les portes de l’Europe. »

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Les deux équipes ont beaucoup à jouer mardi dans la course à la qualification pour le tour suivant de la Ligue des champions. Porto et le Feyenoord n’ont chacun récolté que trois points jusqu’ici.

Selon un calcul de Football Rankings , dix points sont nécessaires pour terminer parmi les 24 premières équipes de la phase de ligue. Le match à De Kuip pourrait donc être décisif.