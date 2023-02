Sans Varane, Lloris ou Benzema : à quoi ressemblera le 11 de l'équipe de France ?

La retraite internationale de Raphaël Varane modifie encore les plans de Didier Deschamps. Les Bleus subiront un large lifting dès le mois de mars.

Après Karim Benzema, Hugo Lloris et Steve Mandanda, Raphaël Varane a annoncé, à son tour, son désir de mettre un terme à sa carrière internationale. Sans être une surprise totale, cette décision n'était pas aussi attendue que celle du capitaine Lloris, Varane étant âgé de seulement 29 ans. Elle bouscule un peu plus le paysage de l'équipe de France pour les mois à venir.

"Sans entrer dans le détail de notre échange, Raphaël estime être arrivé au bout de son aventure avec l’Équipe de France. J’ai vécu une situation un peu similaire à la sienne, je comprends ses arguments et respecte sa décision même si elle peut sembler regrettable au regard de tout ce qu’il a pu faire avec la sélection jusqu’à la Coupe du monde durant laquelle il s’est comporté, de bout en bout, comme le leader que l’on connaît", a expliqué Didier Deschamps dans des propos retranscrits par la FFF. Comment le sélectionneur va-t-il articuler son nouveau onze ?

Maignan, Upamecano, Konaté... La relève est là

Les intégrations réussies de plusieurs jeunes éléments, avant ou pendant la Coupe du monde au Qatar, faciliteront la tâche de Didier Deschamps. Le successeur naturel d'Hugo Lloris est déjà connu : Mike Maignan a fait ses preuves en équipes de France. Devant lui, la charnière Upamecano-Konaté a apporté de sérieuses garanties au Qatar. Les deux anciens compères de Leipzig incarnent l'avenir à ce poste.

Sur les côtés, Théo Hernandez est appelé à s'installer à gauche, mais il aura de la concurrence avec Ferland Mendy, Lucas Digne ou son frère Lucas. Jules Koundé peut profiter du manque d'alternative à droite, même si d'autres éléments peuvent frapper à la porte.

Dans l'entrejeu, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot ont gagné leur galons de titulaires. Le retour possible de Paul Pogba incitera-t-il Didier Deschamps à replacer Antoine Griezmann plus haut ? Toujours est-il que le sélectionneur ne manquera pas de solutions pour son attaque.

Autour de Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Randal Kolo-Muani ou encore Christopher Nkunku auront une carte à jouer pour s'installer dans le onze. Quid d'Olivier Giroud ? Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection devrait clarifier sa situation très prochainement...