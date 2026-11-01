Sans pitié : Mbappé renforce son record avec le Real Madrid

Le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a poursuivi sa série exceptionnelle, qui consiste à marquer contre tous les adversaires qu'il a affrontés en Liga.

Mbappé avait ouvert le score en faveur du Real Madrid, lors de la rencontre face au Racing Santander, la première mi-temps s'étant achevée sur un avantage de 3-0 pour les Merengue.

Le journal Marca a rapporté que Mbappé a abordé le match du jour avec le Racing Santander en ligne de mire, qui constitue le 24e adversaire de sa carrière en Liga.

Comme à son habitude dans les grands rendez-vous et sous pression, Mbappé n'a pas manqué l'occasion d'ajouter le nom du Racing à sa longue liste de victimes, confirmant qu'aucune équipe de la Liga n'a jusqu'à présent pu échapper à ses buts.

Le dénouement est venu du point de penalty. En effet, après l'octroi d'un penalty qui a suscité une vive polémique, Mbappé a pris ses responsabilités et a réussi à tromper le gardien adverse d'une frappe imparable, inscrivant le but de l'avantage 1-0.

Avec ce nouveau but, Mbappé a préservé son parcours historique parfait, après avoir marqué contre tous ses adversaires en Liga avec un taux de 100 %, un exploit dont il s'était déjà rapproché après avoir fait trembler les filets de Malaga et d'Elche un peu plus tôt.

Ainsi, Mbappé a porté son total à 68 buts sous le maillot du Real Madrid en 76 matchs de Liga.