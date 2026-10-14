Sans marquer : Mbappé surpasse Messi en Ligue des champions

Le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a dépassé son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain, l'Argentin Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami, en Ligue des champions, avant même d'avoir inscrit le moindre but dans les filets de la Roma.

Le Real Madrid se déplace ce mercredi sur la pelouse de la Roma, au stade Olympique de la capitale italienne, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

La composition de départ du club de la capitale espagnole, dévoilée par l'entraîneur portugais José Mourinho, compte Kylian Mbappé en pointe, aux côtés du Brésilien Vinicius Junior et de l'Ivoirien Yan Diomandé.

Selon le réseau « Stats du Foot », cette rencontre sera la 100e de l'attaquant français dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.

Mbappé devient ainsi le plus jeune joueur de l'histoire à disputer 100 matches en Ligue des champions, à 27 ans et 298 jours, devançant Lionel Messi, qui avait atteint ce total à 28 ans et 84 jours.

Il ne manque à Mbappé qu'un seul but dans les filets du club de la capitale italienne pour parachever sa soirée exceptionnelle, puisqu'il occuperait alors seul la cinquième place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions.

Le joueur de 27 ans occupe actuellement la cinquième place avec 71 buts, mais il la partage avec l'Espagnol Raul Gonzalez, légende du Real Madrid.

La prochaine cible de Mbappé après Raul sera une autre légende du Real Madrid, le Français Karim Benzema, auteur de 90 buts, qui occupe la quatrième place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions.