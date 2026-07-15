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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Sans marquer… Comment Messi a-t-il repris à Mbappé la place de meilleur buteur de la Coupe du monde 2026 ?

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La star argentine se rapproche du Soulier d’or

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a repris le leadership du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, devant Kylian Mbappé, malgré son match sans but face à l’Angleterre.

Il a propulsé l’Albiceleste en finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique en offrant les deux buts de la victoire 2-1 contre l’Angleterre, mercredi, au stade d’Atlanta, en demi-finale, sans pour autant trouver lui-même le chemin des filets.

À l’issue de la rencontre, « La Pulga » est devenu, à égalité avec Kylian Mbappé (8 buts chacun), le meilleur buteur de la Coupe du monde 2026.

Il a toutefois pris l’avantage grâce à ses deux passes décisives face aux Three Lions.

Selon le règlement de la FIFA, le Soulier d’or revient au joueur ayant inscrit le plus de buts ; en cas d’égalité, l’avantage va à celui qui totalise le plus de passes décisives.

Avant la rencontre face à l’Angleterre, Mbappé possédait trois passes décisives contre deux pour Messi ; l’Argentin a donc pris l’avantage en portant son total à quatre.

Rappelons que Mbappé avait déjà ravi le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 à Messi, avec 8 réalisations contre 7.

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