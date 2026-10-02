L'Argentin Lionel Messi, actuel capitaine de l'Inter Miami, a décroché sa première victoire en Espagne sans le célèbre blason de son ancien club, le Barça.

Le club d'Eldense, qui évolue en deuxième division espagnole, a annoncé avant-hier jeudi le rachat du club par Messi, une transaction qui représente un tournant historique pour l'équipe de la ville d'Alicante et qui ouvre une nouvelle étape dans son histoire longue de plus de 100 ans.

Environ 24 heures après l'annonce officielle, Messi a publié une photo via sa story sur le réseau « Instagram », le montrant en train de regarder le premier match de l'équipe sous son ère.

Les débuts ont été prometteurs pour la star argentine, puisque l'Eldense a réussi, hier jeudi, à s'imposer largement face au Real Oviedo, récemment relégué de la Liga espagnole, sur le score de 4-1, dans le cadre de la huitième journée.

Cette victoire n'est que la deuxième pour le nouveau club de Messi lors de la saison actuelle en deuxième division, après deux matchs nuls et quatre défaites, ce qui le place à la quinzième position au classement avec seulement 8 points.

Fondé en 1921, l'Eldense se prépare désormais à une nouvelle étape placée sous le signe de l'ambition, sous la houlette de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, dans le but d'accéder au championnat espagnol où Messi a remporté la plupart de ses succès avec le Barça.

Le club alicantin accuse un retard important derrière Castellón et Eibar, respectivement premier et deuxième avec 19 et 18 points, mais il rêve de redresser la barre pour réaliser une accession historique à la Liga.