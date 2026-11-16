Sanction purgée, affaires toujours ouvertes : Rubiales revient de suspension après 3 ans

Partager Suivez GOAL sur Google

Luis Rubiales, ancien président de la Fédération espagnole de football, s'apprête à tourner la page de la suspension qui l'a tenu éloigné de toute activité liée au football pendant 3 ans, à la suite des événements survenus lors de la finale de la Coupe du monde féminine 2023. Il redeviendra ainsi éligible à des fonctions au sein des instances du football, même si certains dossiers judiciaires liés à sa présidence de la Fédération restent ouverts.

Publicité

Selon le quotidien « Marca », la suspension de Rubiales prend fin demain, mardi, après que la Fédération internationale de football (FIFA) lui a infligé une sanction lui interdisant toute activité liée au football en Espagne comme à l'étranger, en raison de son comportement lors de la cérémonie de remise du trophée à l'Espagne, sacrée championne du monde féminine à Sydney.

L'incident avait suscité une vive polémique dans le monde du sport, Rubiales ayant embrassé la joueuse Jenni Hermoso sans son consentement lors des célébrations du premier titre de l'histoire de la sélection espagnole dans la compétition, en plus d'un geste déplacé effectué en tribune d'honneur pendant la fête de la victoire.

Le Tribunal arbitral du sport a infligé à l'ancien président de la Fédération espagnole deux sanctions de 18 mois chacune pour ces deux faits, avant que la FIFA n'intervienne pour le suspendre provisoirement le 26 août 2023, puis prononce une sanction lui interdisant toute activité liée au football pendant 3 ans.

En février 2025, le Tribunal arbitral du sport a confirmé la suspension, Rubiales restant ainsi écarté de toute fonction et de toute activité dans le football jusqu'au terme de la sanction , dont l'échéance ouvre la porte à un éventuel retour dans le milieu sportif, à condition qu'il remplisse les conditions juridiques et administratives requises.

Publicité Publicité

Si la sanction sportive arrive à son terme, l'affaire du baiser imposé à Hermoso continue de peser sur l'avenir de Rubiales : en juin 2025, l'Audience nationale espagnole a confirmé sa condamnation pour agression sexuelle et lui a infligé une amende de 10 800 euros.

Related Topics

La juridiction a également condamné l'ancien président de la Fédération espagnole à verser 3 000 euros à Hermoso au titre du préjudice moral, tout en confirmant sa relaxe du chef de contrainte. Rubiales a, de son côté, décidé de se pourvoir devant le Tribunal suprême pour réclamer son acquittement.

Selon l'agence de presse espagnole en septembre 2026, le Tribunal suprême devait examiner le recours et trancher avant la fin de l'année, ce qui fait du volet judiciaire l'un des principaux éléments entourant toute démarche future de Rubiales.

Publicité

Les ennuis judiciaires ne s'arrêtent pas à l'affaire Hermoso : l'ancien président de la Fédération espagnole fait toujours l'objet d'une enquête dans le dossier de la Supercoupe d'Espagne, lié à l'accord ayant délocalisé la compétition en Arabie saoudite, ainsi que dans d'autres dossiers concernant les contrats conclus par la Fédération sous sa présidence.

Les investigations portent aussi sur le contrat de rénovation du stade de La Cartuja. Le tribunal de Majadahonda continue d'examiner plusieurs opérations réalisées sous le mandat de Rubiales, le juge ayant décidé en juin 2026 de prolonger l'instruction de six mois supplémentaires, ce qui signifie que la procédure se poursuit malgré la fin de la suspension sportive.

Publicité

Depuis son départ de la présidence de la Fédération espagnole de football, Rubiales s'est efforcé de rester présent dans le paysage sportif, à travers ses apparitions médiatiques et en soulevant plusieurs dossiers liés à la gestion de la Fédération. Il a également publié un livre intitulé « Tuez Rubiales », dans lequel il revient sur son expérience et sur les événements qui ont conduit à sa chute.

En novembre 2025, Rubiales a révélé avoir mené des discussions avec deux fédérations asiatiques au sujet d'éventuelles fonctions dirigeantes à l'avenir, sans dévoiler leur identité ni la nature des postes évoqués, ce qui a alimenté les spéculations sur sa prochaine destination à l'issue de sa sanction.

Publicité

L'ancien président de la Fédération espagnole s'est toutefois montré plus réservé quant à un retour au poste qu'il avait quitté sous une pluie de critiques. En septembre dernier, lors de son passage dans une émission, il a assuré ne pas envisager de se présenter de nouveau à la présidence de la Fédération, expliquant que ses priorités actuelles étaient sa famille, ses affaires personnelles et sa défense dans les procédures judiciaires en cours.

Ainsi, à partir du 17 novembre 2026, Rubiales retrouve le droit d'exercer des activités liées au football, avec la possibilité de briguer des fonctions au sein de la Fédération espagnole s'il remplit les conditions requises. Mais la fin de la sanction ne signifie pas forcément son retour sur la scène footballistique, d'autant qu'il n'a annoncé à ce jour aucun projet officiel en ce sens, alors que les affaires qui le poursuivent depuis son départ restent en cours.