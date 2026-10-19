Le journaliste espagnol David Sánchez a prédit le retour de la polémique autour de l'affaire Negreira et de l'arbitrage espagnol en cas de victoire du Barça face au Real Madrid lors du prochain Clasico, estimant que le résultat de cette confrontation pourrait remettre au premier plan les accusations selon lesquelles le club catalan bénéficierait des décisions arbitrales.

Lors de la séquence « Picotazos » dans l'émission « La Tribu » sur la radio Marca, Sánchez a déclaré qu'une victoire du Barça dans le Clasico conduirait de nouveau à l'emploi d'expressions telles que « la sale Ligue négréenne », en référence à la controverse liée à l'affaire Negreira, qui a jeté une ombre sur le football espagnol ces dernières années.

Le journaliste espagnol a critiqué ce qu'il a qualifié de deux poids, deux mesures dans le traitement des décisions arbitrales, soulignant que les erreurs profitant au Real Madrid sont considérées comme de simples erreurs humaines, tandis que les décisions dont bénéficie le Barça font l'objet de critiques et d'attaques bien plus virulentes.

En revanche, Sánchez a relevé un écart important entre les deux équipes sur le plan footballistique, estimant que le Barça pratique un bon football, alors que le Real Madrid n'affiche pas le même niveau, malgré la polémique entourant l'arbitrage.

Il a conclu ses propos en affirmant que les résultats des matches et les performances des deux équipes resteront des facteurs essentiels dans la persistance de la controverse, s'attendant à ce que le débat sur l'affaire Negreira reprenne si le Barça s'impose lors de sa prochaine rencontre à domicile.