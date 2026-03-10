Sampdoria, D'Angelo a refusé, sondage pour Pagliuca, disponibilité de Iachini. Les coulisses de la question de l'entraîneur

Les heures qui ont suivi le licenciement de Gregucci et Foti ont également mis en évidence le manque de clarté concernant la situation liée aux contacts pour le poste d'entraîneur de laSampdoria. Le choix de confier l'équipe à Attilio Lombardo à titre intérimaire laisse entendre qu'aucun véritable plan B n'avait été préparé en cas de changement d'entraîneur, malgré la délicatesse du moment entre le risque de relégation et un calendrier compliqué d'ici la fin de la saison. L'hypothèse d'une défaite à Frosinone n'était pas considérée comme improbable et c'est précisément pour cette raison que, selon une grande partie de l'environnement, le club aurait déjà pu identifier un nouvel entraîneur prêt à prendre la relève.

Parmi les noms qui ont circulé ces dernières heures, il y avait celui de Luca D'Angelo. La Sampdoria lui aurait proposé un contrat jusqu'à la fin de la saison, avec une option pour la saison suivante, mais l'entraîneur est actuellement lié à La Spezia jusqu'en 2027 avec un salaire annuel net de près de 700 000 euros. L'offre n'aurait pas été jugée intéressante et aurait été rejetée. Une enquête exploratoire a également été menée pour Guido Pagliuca, mais l'entraîneur est sous contrat avec Empoli jusqu'en juin 2027 et perçoit un salaire important. Fabio Pecchia n'était quant à lui qu'une idée, mais l'entraîneur avait déjà refusé il y a quelques mois, jugeant le projet et la situation du club peu convaincants.

Le seul entraîneur à s'être montré pleinement disponible est Beppe Iachini. Hier, un nouveau contact a été établi avec son entourage et, comme cela s'était déjà produit par le passé, l'entraîneur a confirmé son ouverture totale. Iachini souhaite reprendre du service et aimerait boucler la boucle à la Samp. Ni l'aspect économique ni la durée du contrat ne posent de problème pour lui, mais pour l'instant, aucun accord n'a été conclu et les négociations n'ont pas abouti à des résultats concrets. D'après les informations recueillies par Calciomercato.com, les parties auraient décidé de se revoir dans quelques jours, même si le choix de miser sur Lombardo pour trois journées pourrait finalement se transformer en décision définitive, mettant fin aux chances d'un retour de Iachini à Bogliasco. Au cours des dernières heures, les noms de Gabriele Cioffi et Rolando Maran ont également été associés au banc de la Sampdoria, mais aucun contact réel n'a été établi avec le club.