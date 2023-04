Samir Nasri tacle violemment Noël Le Graët !

Dans une interview publiée ce mardi, Samir Nasri est revenu sur des épisodes avec l'ancien président de la FFF Noël Le Graët.

Samir Nasri s'est lâché. Dans une interview accordée au Youtubeur Zack Nani diffusée sur sa chaîne YouTube ce mardi, l'ancien international français est revenu sur sa carrière, les équipes dans lesquelles il a joué, des anecdotes dans ses différents clubs ou encore les entraîneurs qu'il a rencontrés. Il en a ainsi profité pour dire tout le bien qu'il pensait de Didier Deschamps lors de son passage chez les Bleus et la Coupe du monde 2014 pour laquelle il n'a pas été appelé.

Le Graët, "le plus gros des hypocrites"

Le joueur formé à l'Olympique de Marseille s'est également exprimé au sujet de Noël Le Graët, récemment de son poste de président de la Fédération Française de Football suite aux accusations d'agression sexuelle dont il a fait l'objet. L'ancien joueur des Bleus lui reproche notamment d'être hypocrite. Lors du match qui opposait la France à l'Angleterre en phase de poule de l'Euro 2012, Nasri avait égalisé pour les Bleus. Sa célébration, un "chut" à destination d'un journaliste, avait fait polémique à l'époque.

L'ancien joueur de Manchester City assure que NLG l'avait soutenu avant de "retourner sa veste". "Le lendemain du match, il me dit "t'as raison, les journalistes c'est que des cons". Et après l'élimination en quart de finale, le journaliste à la base me dit "casse-toi", c'est pour ça que je l'insulte de tous les noms et que je veux le frapper, là on me condamne. (...) Quand je disais qu'il était le plus gros des hypocrites, les gens me faisaient passer pour un aigri. Je dis ça parce que le mec, il est comme ça. Maintenant vous vous rendez compte que j'avais raison, que ce mec-là est un... Je ne vais pas dire les termes", a lâché le consultant Canal +.