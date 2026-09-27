Sami Al-Jaber, ancienne star de la sélection saoudienne, est entré dans la polémique suscitée autour d'Abdullah Al-Hamdan, en défendant l'attaquant de l'Arabie saoudite et en rejetant les critiques qui virent à l'insulte et au dénigrement, affirmant que rater des occasions fait naturellement partie du football et ne justifie pas les attaques personnelles contre les joueurs.

Al-Jaber a évoqué sa propre expérience face aux critiques, expliquant que les joueurs de sa génération n'en étaient pas à l'abri, celles-ci s'étant même prolongées au-delà de sa retraite avec l'apparition des réseaux sociaux, soulignant que certaines personnes traitent les joueurs avec une animosité personnelle et non dans le but d'évaluer leur niveau.

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Al-Jaber a déclaré dans des propos tenus au cours de l'émission « Nadina » : « Lorsque nous jouions, nous recevions des critiques et des insultes, et même après notre retraite sur les réseaux sociaux. Certaines personnes ont de la rancœur dans le cœur. »

L'ancienne star d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne a affirmé qu'Al-Hamdan dispose de bonnes qualités et mérite d'obtenir du soutien et de la confiance, en particulier au vu de la pression qu'il subit actuellement avec l'Arabie saoudite.

Il a ajouté : « Abdullah Al-Hamdan est un joueur remarquable et travailleur, il doit avoir confiance en lui et en ses capacités », insistant sur le fait que rater des occasions est chose possible pour n'importe quel attaquant et ne peut pas être une raison pour transformer une critique technique en insulte personnelle.

Al-Jaber a poursuivi : « Il est naturel de rater des occasions, mais l'insulte et le dénigrement sont inacceptables », dans un message clair sur la nécessité de faire la distinction entre l'évaluation de la performance d'un joueur sur le terrain et le fait de lui adresser des propos blessants.

Les propos d'Al-Jaber interviennent alors qu'Al-Hamdan fait l'objet de critiques du public en raison de son rendement offensif, tandis que la sélection saoudienne poursuit son parcours en Coupe du Golfe Arabique « Gulf Cup 27 », ce qui a fait du cas de l'attaquant l'un des dossiers suscitant un grand intérêt durant la compétition.