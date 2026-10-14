Salah en tête : Hakimi inscrit son nom au-dessus de Samuel Eto'o

Le Marocain Achraf Hakimi, latéral du Paris Saint-Germain, a dépassé la légende camerounaise Samuel Eto'o, président de la fédération de son pays et ancienne star de plusieurs clubs européens, dans un classement africain prestigieux.

Comme à son habitude, Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a décidé de titulariser Hakimi pour la rencontre face à Manchester City, prévue ce mercredi soir à l'Etihad Stadium, dans le choc de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Hakimi a ainsi disputé sa 79e rencontre en Ligue des champions, toutes équipes confondues : le Real Madrid, le Borussia Dortmund, l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain.

Selon les statistiques du réseau Stats du Foot, Hakimi a dépassé le total d'Eto'o, qui avait pris part à 78 matches dans la compétition, et s'installe seul à la troisième place du classement des joueurs africains les plus utilisés dans la compétition européenne.

Ce classement est dominé par l'Égyptien Mohamed Salah, ancienne star de Liverpool et aujourd'hui joueur du Trabzonspor en Turquie, avec 98 matches, la plupart sous le maillot de Liverpool.

Hakimi a besoin de 13 rencontres pour égaler le total de la légende ivoirienne Didier Drogba, deuxième de ce classement.