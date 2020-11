Saint-Etienne - Ruffier à nouveau mis à pied

L’AS Saint-Étienne a annoncé une nouvelle mise à pied provisoire pour son gardien Stéphane Ruffier. Prochaine étape, le licenciement ?

Décidément, rien ne va plus entre l’AS Saint-Etienne et Stéphane Ruffier. En froid avec son coach Claude Puel, le portier a été «blacklisté» en début de saison et écarté du groupe, mais les ennuis continuent.

En juillet dernier, déjà, l’AS Saint-Etienne lui avait signifié sa mise à pied temporaire pour des broutilles, et il avait alors fait l’objet d’une sanction disciplinaire.

Rendez-vous le 2 décembre

Rebelote ce mardi, les Verts ont une nouvelle fois annoncé la mise à pied temporaire de Ruffier, cette fois-ci pour avoir quitté une séance individuelle avant la fin. Décidément, la direction semble chercher la petite bête…

Plus d'équipes

Ruffier ne pourra donc s’entraîner avant d’être reçu par la direction le 2 décembre. Entretien qui pourrait aboutir sur le licenciement du gardien. Soit ce que l’ASSE recherche, histoire de ne pas avoir à lui payer son salaire jusqu’au 30 juin 2021.