Saint-Etienne, Khazri : "Mbappé ? Messi et Ronaldo ne seront jamais égalés"

Wahbi Khazri, le meilleur buteur de Saint-Etienne, a été invité dans le CFC à réagir sur le rendement exceptionnel de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, qui a encore battu deux records en une semaine, n'en finit plus d'éblouir le monde du football.

Dimanche dernier, le champion du monde français s'était déjà distingué contre Saint-Etienne en donnant la victoire au Paris Saint-Germain d'une superbe reprise de volée (0-1). Wahbi Khazri, le meilleur buteur des Verts, n'a pas caché avoir été impressionné par le numéro 7 parisien mais a aussi visiblement souhaiter émettre des réserves.

"C'est exceptionnel ce qu'il fait. On est dans une génération où il y a Messi et Ronaldo qui, pour moi, ne seront pas égalés", a-t-il d'abord déclaré dans des propos accordés à Canal + dans l'émission Canal Football Club, avant d'être relancé sur la préocité du prodige français. "Après ce serait bien qu'il gagne la Ligue des champions parce qu'à l'heure actuelle il y a des joueurs comme Benzema qui en ont gagné 4", a ajouté le Tunisien, avant d'afficher sa préférence pour Neymar. "Après pour avoir joué contre le PSG, je pense que Neymar est plus impressionnant que lui, c'est mon avis".

L'article continue ci-dessous

Le Stéphanois est aussi revenu sur l'épopée de Rennes en Europa League en rappelant qu'il y a aussi contribué. "Je suis content de ce que j'ai fait à Rennes, c'était très cool, c'est vrai que j'ai fait un choix. Je pense que si le jeudi ils jouent la coupe d'Europe, avec beaucoup de respect et d'humilité ils peuvent me dire un peu merci parce que je les ai aidé et ça m'a permis aussi de me relancer parce que je sortais d'une période un peu délicate. C'est un club bien structuré, qui a de réelles qualités et c'est bien ce qu'ils font".

Khazri reconnait aussi qu'il traverse une période faste dans sa carrière. "Ma plus belle saison ? Au niveau statistique c'est vrai que c'est pas mal. Après c'est vrai que j'arrive à maturité et le fait d'avoir cet âge là, d'être à Saint-Etienne avec un groupe qui vit bien et qui travaille aussi pour moi et me fait beaucoup bien, avec un coach qui fait tout pour que je m'exprime le mieux possible, c'est vrai que je fais une belle saison".