Saint-Etienne - Dupraz : "Nous sommes maîtres de notre destin"

L'AS Saint-Etienne est en grand danger. Encore battus à Rennes samedi soir, les Verts sont en position de barragiste et pourraient voir Bordeaux revenir à un point en cas de victoire contre Nice.

Une course qui s'annonce serrée jusqu'au bout

Pour autant, Pascal Dupraz ne veut pas s'affoler et reste concentré sur la suite du parcours de son équipe.

"Chaque match est différent donc on va déjà se reposer et surtout ne pas gamberger. La situation est compliquée pour l'ASSE depuis longtemps", a souligné le coach stéphanois.

"Le mérite revient aux joueurs, qui sont revenus dans la course. Je n'oublie pas qu'ils étaient derniers lors de ma prise de fonction et trois matchs plus tard. Depuis, ils ont engrangé 19 points."

Dupraz souligne également les difficultés de son équipe face aux gros du championnat, alors qu'il reste Nice, Reims et Nantes au programme : "On n'existe pas contre les équipes de tête. On doit déplorer un seul couac, et quel couac, contre Lorient (6-2).

"Le reste du temps, Saint-Etienne est à sa place bien entendu et a réussi à rattraper des équipes et les dépasser. Quoi qu'il advienne demain [dimanche], on sera encore barragiste. On va se servir de l'état d'esprit qui est le nôtre.

"Il faut absolument qu'on maîtrise les détails, plus de détails, notamment les cartons car tout comptera. On ne peut pas prendre des cartons gratuits. Il faudra surveiller la différence de buts."

"Nous avons beaucoup de convition"

Habitué à ces missions mantien jusque dans les dernières journées, Pascal Dupraz assure qu'il croit en ses joueurs pour sauver le club.

"Il faut s'attacher surtout à rester concentré, on a une plage intéressante d'une dizaine de jours pour peaufiner et régler tout ce qu'on doit régler pour que l'équipe soit compétitive", poursuit-il.

"On a beaucoup d'espoir, d'optimisme mais aussi de réalisme dans une situation comme celle-là. Nous avons beaucoup de conviction, nous sommes encore acteurs de nos matchs et surtout maîtres de notre destin."