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Le juriste suisse Lucien Valloni a évalué les chances de succès du recours que la Fédération marocaine de football entend déposer devant le Tribunal fédéral suisse contre la sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a sacré le Sénégal champion de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au terme d'un long litige judiciaire entre les deux parties.

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Le TAS avait annoncé hier, mardi, avoir accepté le recours déposé par la Fédération sénégalaise de football contre la décision rendue en mars dernier par la commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui avait déclaré le Maroc vainqueur de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Le tribunal a confirmé le rétablissement de la décision de la commission de discipline de la CAF, qui avait attribué la victoire au Sénégal sur le score de 1-0 lors de la finale disputée à Rabat en janvier dernier.

La Fédération marocaine a toutefois annoncé par la suite son rejet de la décision du TAS et fait part, dans un communiqué officiel, de son intention de la contester.

Un principe décisif

De son côté, l'avocat suisse spécialisé en droit du sport Lucien Valloni a expliqué que le TAS avait appliqué le principe des « décisions prises sur le terrain », soulignant que la partie marocaine se heurterait à des « difficultés » dans sa démarche pour contester la décision.

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« Le Tribunal arbitral du sport a décidé d'appliquer le principe des “décisions prises sur le terrain”, un principe bien établi qui vise à éviter que chaque décision de l'arbitre d'un match soit soumise au contrôle des tribunaux. La décision est donc conforme à une jurisprudence claire dans des affaires similaires », a déclaré Valloni, dans des déclarations exclusives à Kooora, ce mercredi.

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Un chemin difficile

Interrogé sur les chances de succès du recours marocain, il a précisé : « Le Maroc a le droit de faire appel de cette décision devant le Tribunal fédéral suisse, puis de saisir ensuite la Cour européenne des droits de l'homme. »

Avant de nuancer : « Ce parcours ne sera pas facile, car les motifs de recours recevables devant le Tribunal fédéral suisse sont extrêmement limités. »

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Selon l'expert suisse, le seul point encore incertain concerne la disposition de la Cour européenne des droits de l'homme à examiner l'affaire de manière plus approfondie que le Tribunal fédéral suisse, en s'appuyant sur le principe du droit à un procès équitable.

Valloni a conclu en ces termes : « Le problème du principe des “décisions prises sur le terrain”, c'est qu'il ne permet pas de soumettre les décisions de l'arbitre à un véritable contrôle judiciaire. Mais c'est là l'essence même du principe et son objectif fondamental : éviter que chaque décision arbitrale ne se transforme en affaire portée devant les tribunaux, ce qui pourrait faire planer le doute sur l'identité du vainqueur d'un match même après la fin de celui-ci. »

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Qui est Lucien Valloni ?

Lucien Valloni est un avocat suisse spécialisé dans les litiges commerciaux et l'arbitrage international. Il est considéré comme l'un des avocats suisses les plus en vue en droit du sport, avec une vaste expérience des affaires portées devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et les instances juridictionnelles des fédérations sportives internationales.

Valloni possède une expertise particulière dans les recours contre les sentences arbitrales devant le Tribunal fédéral suisse et la Cour européenne des droits de l'homme, et il a déjà obtenu gain de cause dans des affaires sportives retentissantes devant ces deux juridictions.

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Il a fondé son propre cabinet en 2021, après avoir été associé du cabinet FRORIEP pendant 24 ans. Il est également chargé de cours à l'université Sorbonne Abou Dhabi depuis 2015 et occupe les fonctions de vice-président et de membre du conseil d'administration de l'Association internationale des footballeurs (AIF), qui représente plus de 30 000 joueurs professionnels à travers le monde.