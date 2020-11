Sacchi : "Le PSG se repose sur ses individualités et sa force économique"

Le mythique entraîneur italien n'est pas fan de la politique sportive du PSG et a défendu le passage de Marcelo Bielsa à l'OM.

Le PSG divise parmi les observateurs du football européen. Il y a ceux qui adorent voir jouer Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et tous ces joueurs talentueux ensemble, et les autres qui estiment qu'avec un tel effectif le jeu du est trop pauvre, trop stéréotypé, et repose beaucoup trop sur les individualités. Arrigo Sacchi fait partie de la seconde catégorie, comme il l'a confessé dans une interview à Eurosport.

"Je ne regarde pas beaucoup le PSG car cela ne me plaît pas. J'ai vu 30 minutes du match face à l' et j'ai changé. C'est une équipe qui n'est pas basée sur l'harmonie et la beauté. C'est une équipe qui se repose sur les individualités et la force économique. C'est un groupe, pas une équipe. Une équipe, c'est quand 11 joueurs parviennent à intérioriser des choses", a analysé Arrigo Sacchi.

"Si un entraîneur gagne, il est forcément bon. Je ne suis pas d'accord"

"Cela va au-delà de la tactique et la technique. C'est quand les réponses deviennent automatiques des entraînements aux matches. On ne voit pas beaucoup d'automatismes au PSG. L' était en train d'accomplir un vrai chef-d'œuvre la saison passée en quart de finale de la . Un joueur du PSG coûtait plus que toute l'équipe de l'Atalanta ensemble...", a ajouté l'ancien entraîneur de l' .

Arrigo Sacchi a jugé le passage de Marcelo Bielsa à l'OM donnant également son point de vue sur la manière dont les entraîneurs sont jugés : "Ce que je pense du passage de Bielsa à l'OM ? Selon moi, les gens avaient compris avant ce qu'il apporterait à l'OM. Malheureusement, beaucoup de journalistes font de l'opportunisme pour vendre trois journaux en plus. Si un entraîneur gagne, il est forcément bon. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu réfléchis comme ça, tu n'affines pas ta culture, ta capacité à savoir si tu as gagné avec mérite ou non".

"Un jour, l'un de mes joueurs m'a dit qu'on travaillait trop et qu'il ne s'amusait pas. Je lui ai répondu que ce n'est pas en faisant peu qu'on récoltait beaucoup, et que s'il donnait tout, les gens s'en souviendraient toute leur vie. Moi, ça fait 25 ans que je n'entraîne plus et dès que je vais quelque part, on me demande une photo ou un autographe. C'est que j'ai réussi à leur donner quelque chose. N'oubliez pas que le football est la chose la plus importante des choses les moins importantes", a conclu l'ancien technicien italien.