Sabah FK - Barcelone : avant-match de Ligue des champions

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Barcelone se rend en Azerbaïdjan mercredi pour affronter Sabah FK au Baku Olimpiya Stadionu en Ligue des champions. Un long déplacement attend l'équipe de Hansi Flick, qui sort d'une victoire spectaculaire au Camp Nou. Le coup d'envoi sera donné mercredi 25 novembre à 13 h 45 EST et 17 h 45 GMT.

Des débuts difficiles en Ligue des champions pour Sabah

Sabah occupe la 31e place du classement de la phase de ligue et peine à obtenir des résultats en Europe. Battue 4-1 par Viking plus tôt ce mois-ci, l'équipe de Valdas Dambrauskas affronte cette fois un adversaire bien plus fort. Sur la scène nationale, Sabah a écrasé Sumqayit 5-1 le 20 novembre en championnat d'Azerbaïdjan, mettant fin à une série de cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues.

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Les matches de Barcelone sont généralement riches en buts

Barcelone est cinquième au classement et affiche une belle forme. Mené de deux buts après seulement sept minutes, le club catalan a battu Villarreal 3-2 dimanche en marquant trois fois en dix minutes après la pause, confortant ainsi sa position en tête de la Liga. Cette victoire permet au champion d'Espagne de conserver trois points d'avance sur le Real Madrid, avec un bilan presque parfait de 12 victoires en 13 matches de championnat cette saison. Sa seule défaite récente remonte au revers 2-1 contre le Real Madrid fin octobre.

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Statistiques clés et nouvelles des blessés

Lamine Yamal manquera le match pour Barcelone en raison d'un léger problème à la cheville, mais fera son retour ce week-end en Liga.

Chacun des dix derniers matches de Barcelone, toutes compétitions confondues, a donné lieu à plus de 2,5 buts. Il en va de même pour 14 de ses 16 derniers matches en Ligue des champions.

Compositions probables

Sabah (4-2-3-1) : Pokatilov ; Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz ; Rakhmonaliev, Lepinjica ; Nwachukwu, Khaybulaev, Simic ; Mbina.

Barcelone (4-2-3-1) : Garcia ; Farinas, Cubarsi, Martin, Cancelo ; Gavi, Pedri ; Raphinha, Lopez, Gordon ; Jesus.

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