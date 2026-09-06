Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-NICE-LENSAFP
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Sa saison est terminée : les ligaments croisés frappent une star de la sélection du Sénégal

Nice vs Le Mans
Nice
Le Mans
Ligue 1
A. Mendy
Maroc
Sénégal
France
Sénégal
Maroc

Coup dur pour le Sénégal

Nice a encaissé un coup dur avec la confirmation de la blessure de son défenseur Antoine Mendy, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. L'international sénégalais sera absent des terrains pendant plusieurs mois, une perte supplémentaire pour l'équipe après son match nul contre Le Mans (1-1).

Les examens médicaux que Mendy a passés ce dimanche ont confirmé l'ampleur de la blessure dont il a été victime durant la rencontre, après une mauvaise chute sur son genou gauche, venant confirmer les craintes du staff médical quant à la gravité de son état.

Mendy était entré en jeu à environ un quart d'heure de la fin de la rencontre, mais il n'a pas pu terminer le match et a quitté l'Allianz Riviera en souffrant visiblement d'une vive douleur au genou.

Ainsi, Nice n'est pas seulement reparti de la rencontre avec deux points en moins, mais a également perdu l'un de ses joueurs pour une longue période, après que les examens ont révélé une blessure qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois, dans l'attente d'une évaluation plus précise de la durée de son absence en fonction du déroulement du traitement et de la convalescence.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google