Nice a encaissé un coup dur avec la confirmation de la blessure de son défenseur Antoine Mendy, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. L'international sénégalais sera absent des terrains pendant plusieurs mois, une perte supplémentaire pour l'équipe après son match nul contre Le Mans (1-1).

Les examens médicaux que Mendy a passés ce dimanche ont confirmé l'ampleur de la blessure dont il a été victime durant la rencontre, après une mauvaise chute sur son genou gauche, venant confirmer les craintes du staff médical quant à la gravité de son état.

Mendy était entré en jeu à environ un quart d'heure de la fin de la rencontre, mais il n'a pas pu terminer le match et a quitté l'Allianz Riviera en souffrant visiblement d'une vive douleur au genou.

Ainsi, Nice n'est pas seulement reparti de la rencontre avec deux points en moins, mais a également perdu l'un de ses joueurs pour une longue période, après que les examens ont révélé une blessure qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois, dans l'attente d'une évaluation plus précise de la durée de son absence en fonction du déroulement du traitement et de la convalescence.