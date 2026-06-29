« S’il n’était pas déjà à nous, nous l’aurions recruté ! »… Le Real Madrid « s’incline » devant sa star

Florentino Pérez, président du Real Madrid, entend régler le dossier du renouvellement du contrat du Brésilien Vinícius Júnior dès la fin de la Coupe du monde 2026. Les performances éclatantes de l’attaquant avec la Seleção ont convaincu le club madrilène qu’il ne peut se passer de l’un de ses atouts majeurs, faisant de cette prolongation une priorité avant tout autre recrutement de premier plan.

Selon le site proche du club Defensa Central, la phrase « Si Vinicius n'était pas déjà l'un de nos joueurs, nous aurions tenté de le recruter » revient régulièrement parmi les dirigeants madrilènes lorsqu'ils évoquent l'avenir de l'ailier brésilien, désormais l'une des stars incontestées de la Coupe du monde en cours.

Selon des sources internes, Pérez a tranché : le renouvellement de Vinícius sera réglé avant tout autre transfert phare, qu’il s’agisse de Julián Álvarez ou d’Olisse pour 150 ou 200 millions d’euros. Le message est clair : « L’accord se fera d’abord avec Vinícius ».

Dans un revirement notable, le Real Madrid est passé d’une position intransigeante il y a quelques jours à l’idée de proposer une meilleure offre financière au joueur, même si celle-ci n’atteint pas les montants exigés par ses agents, qui l’auraient placé au même niveau que Mbappé en termes de salaire. Le club est en effet prêt à faire des concessions en échange d’un geste de bonne volonté de la part du joueur et de sa disposition à faire des concessions similaires.

Pérez avait d’ailleurs déclaré lors d’une interview accordée au journal El País durant la campagne électorale : « J’espère de tout cœur que Vinícius restera pour toujours. Il nous a menés à la victoire en Ligue des champions ces deux dernières saisons, et il est très attaché au club », ajoutant : « S’il ne souhaite pas rester à Madrid et qu’il veut signer avec une autre équipe, il sera libre de le faire. Je ne le forcerai à rien. L’argent n’est pas le plus important. »

De son côté, Vinícius a réaffirmé son désir profond de rester, déclarant il y a quelques mois : « Je veux rester ici toute ma vie. J’ai un contrat jusqu’en 2027, et je dois en discuter avec le Real Madrid. Le président me fait confiance et je lui fais confiance. Il faut attendre », mais le temps qui passe sans que le dossier ne soit tranché commence à inquiéter les supporters du Real.

Si le calendrier présidentiel se confirme, Vinícius prolongera dès la fin de la Coupe du monde, avec une offre révisée destinée à lui prouver son statut de joueur clé. Un geste suffisant, selon toute vraisemblance, pour aboutir à un accord et dissiper l’incertitude qui entoure encore le dossier.