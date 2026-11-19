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Le Belge Vincent Kompany, entraîneur du Bayern Munich, a retrouvé les séances d'entraînement du géant bavarois après son absence lors de la dernière trêve internationale en raison d'un problème de santé. Il sera donc en mesure de reprendre place sur le banc pour le match face à Cologne, prévu demain vendredi, en Bundesliga.

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Kompany s'est adressé aux médias pour la première fois depuis son effondrement en octobre dernier, lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi, dévoilant les détails de son état de santé et de la période durant laquelle il a été éloigné de l'équipe .

Évoquant les dernières semaines, Kompany a déclaré, selon des propos rapportés par le site Bulinews : « J'ai été reconnaissant pour le soutien que j'ai reçu. Ce fut une période très difficile, et une expérience nouvelle pour moi. Avec le recul, je constate que tout s'est déroulé de la meilleure façon possible. J'ai immédiatement reçu le soutien du club et des médecins, et je leur en suis profondément reconnaissant. »

Il a ajouté : « On essaie rapidement de retrouver sa sérénité, puis on attend les résultats des examens. Le processus a été positif, tous les tests se sont révélés rassurants. Je tiens à souligner que je suis en très bonne santé : j'ai passé de nombreux examens, et tous les résultats étaient normaux. »

Il a poursuivi : « Pendant cette période de calme, on essaie aussi d'apprendre et de tirer des enseignements de ce qui s'est passé. J'ai également trouvé intéressant de suivre l'équipe sous un angle différent, et d'observer la façon dont travaillent les joueurs et le staff. Je me sens désormais très bien, et je suis heureux de retrouver l'équipe. »

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L'entraîneur du Bayern Munich a expliqué qu'il souffrait déjà de quelques problèmes de santé avant le match contre Arsenal en Ligue des champions, le 21 octobre dernier, mais qu'il avait malgré tout décidé de diriger l'équipe depuis le banc, avant de s'effondrer sur le terrain d'entraînement quelques jours plus tard.

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« Lorsque nous avons affronté Arsenal, j'ai été franc sur ce qui s'était passé : j'étais tout simplement malade, et je n'ai peut-être pas suffisamment écouté mon corps. Tout ce qui s'est passé ensuite en a découlé. Je ne veux pas minimiser la gravité de ce que j'ai vécu, c'était évidemment un choc, mais c'est la conséquence du fait que j'ai continué à travailler alors que j'avais réellement besoin de repos », a déclaré Kompany.

L'entraîneur de 40 ans a ajouté : « Je me sens bien maintenant, mais j'ai traversé une longue phase de traitement et de récupération depuis. »

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Kompany a également tenu à remercier les membres de son staff, à commencer par l'entraîneur adjoint Aaron Danks, qui a assuré la direction de l'équipe pendant cinq matchs en l'absence du technicien belge .

« J'espère que les choses reviendront à la normale le plus vite possible. Je suis extrêmement reconnaissant pour la réaction du club et de tous les membres du staff médical, qui ont été à mes côtés jour et nuit et ont déployé d'immenses efforts pour prendre soin de moi », a-t-il déclaré.

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Il a poursuivi : « Je tiens aussi à remercier les membres de mon staff, qui ont continué à travailler et ont fait en sorte que nous puisions de la force dans ce moment où nous avons montré notre capacité de résilience. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre le match contre l'Atlético de Madrid, l'un des meilleurs moments de ma carrière d'entraîneur, même si je n'y étais pas présent. »

Et d'ajouter : « Nous garderons cette expérience avec nous, et elle nous donnera de la force à l'avenir. Nous y sommes allés sans peur, et l'équipe que nous avons vue sur le terrain était le vrai Bayern Munich. Et demain, nous continuerons à travailler. »

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Interrogé sur les leçons tirées de cette expérience, Kompany a assuré préférer se tourner vers l'avenir, soulignant que l'absence d'informations complètes sur l'état de santé peut susciter l'inquiétude, tout en estimant que ce qui s'est passé peut être une occasion d'apprendre.

« Je veux regarder vers l'avant, et je comprends bien sûr que ces questions soient posées. La vérité, c'est qu'on est toujours très inquiet quand on ne dispose pas de toutes les informations. Nous n'avons subi aucune défaite, et je viens de prendre les plus longues vacances de ma vie », a-t-il expliqué.

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Il a conclu : « En tant qu'entraîneur, je ne peux pas dire que la pression que je subis aujourd'hui est plus forte que celle que nous avons connue avec Burnley en deuxième division. Ce genre de choses peut arriver à tout le monde, et on peut en tirer des leçons. J'avais déjà dit après le match contre Arsenal que je ne m'étais pas accordé le repos dont j'avais besoin. »

À noter que le Bayern Munich occupe la tête de la Bundesliga avec 21 points, devant le Borussia Dortmund, deuxième, à la différence de buts. Le club bavarois pointe par ailleurs à la 13e place de la phase de ligue de la Ligue des champions avec 8 points.