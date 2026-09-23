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S'éloignant de la rivalité entre Mbappé et Yamal, Dembélé se remémore la nuit du Ballon d'Or

Ballon d'Or
Paris Saint-Germain
Real Madrid
FC Barcelone
Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé
L. Yamal
France
Espagne

Qu'a déclaré la star française ?

Contrairement à Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, et à Lamine Yamal, la star du Barça, qui mènent une campagne médiatique pour remporter le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, le joueur du Paris Saint-Germain, adopte une approche collective, se montrant plus discret que ces deux-là.

Dembélé n'a pas hésité à soutenir la candidature de son coéquipier au Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, pour remporter le Ballon d'Or en 2026, un geste élégant de la part du lauréat de l'an dernier.

Le quatuor composé de Mbappé, Yamal, Dembélé et Kvaratskhelia figure sur la liste des trente nommés pour le Ballon d'Or, lors de la cérémonie prévue à Londres le 26 octobre prochain.

De son côté, Dembélé a ravivé les souvenirs de son sacre au Ballon d'Or l'an dernier, après avoir publié quelques photos de son couronnement sur son compte Instagram.

La star française a commenté en ces termes : « 22 septembre 2025, pour toujours. Certains souvenirs ne vieillissent pas. Un an après, la fierté demeure et le souvenir reste immortel. Et l'histoire continue de s'écrire. Un an après, la fierté de voir son nom gravé à jamais dans l'histoire du football. »

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