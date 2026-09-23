Contrairement à Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, et à Lamine Yamal, la star du Barça, qui mènent une campagne médiatique pour remporter le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, le joueur du Paris Saint-Germain, adopte une approche collective, se montrant plus discret que ces deux-là.

Dembélé n'a pas hésité à soutenir la candidature de son coéquipier au Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, pour remporter le Ballon d'Or en 2026, un geste élégant de la part du lauréat de l'an dernier.

Le quatuor composé de Mbappé, Yamal, Dembélé et Kvaratskhelia figure sur la liste des trente nommés pour le Ballon d'Or, lors de la cérémonie prévue à Londres le 26 octobre prochain.

De son côté, Dembélé a ravivé les souvenirs de son sacre au Ballon d'Or l'an dernier, après avoir publié quelques photos de son couronnement sur son compte Instagram.

La star française a commenté en ces termes : « 22 septembre 2025, pour toujours. Certains souvenirs ne vieillissent pas. Un an après, la fierté demeure et le souvenir reste immortel. Et l'histoire continue de s'écrire. Un an après, la fierté de voir son nom gravé à jamais dans l'histoire du football. »

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora.